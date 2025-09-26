Цінні та цікаві предмети декору, які можна знайти в секонгенді / © Associated Press

Головне в цій справі — знати, що саме шукати. Видання Martha Stewart зібрало поради експертів, які допоможуть вам розпізнати унікальні предмети декору на полицях секондгендів і вигідно придбати те, що тішитиме вас роками.

Срібне та посріблене приладдя

Стерлінгове срібло — безумовно, цінна знахідка, але навіть посріблене приладдя може стати чудовим доповненням до вашої колекції. Часто можна знайти унікальні предмети для подавання, наприклад, щипці для спаржі, ложки для маринованих овочів або навіть спеціальне столове приладдя для курки. Такі речі коштують недорого, а додають вишуканості будь-якому столу.

Кераміка Creamware

Це елегантний глиняний посуд ніжного кремового кольору, популярний у XVIII–XIX століттях. Завдяки непомітному відтінку його легко прогледіти на полиці серед іншого посуду. Але великі предмети, наприклад, соусники чи супниці, сьогодні мають неабияку колекційну цінність.

Собаки зі Стаффордшира

Фарфорові статуетки у вигляді собак колись прикрашали британські вітальні. В секондгенді вони трапляються рідко, а особливо цінною вважається пара таких фігурок. Якщо ж вам пощастить знайти навіть одну — це вже скарб, який можна придбати за символічну ціну.

Вироби Wedgwood

Знамениті синьо-білі чи ніжно-зелені керамічні вироби з рельєфним білим орнаментом — справжня класика. Їх часто використовують як настінний декор або акцентні елементи в інтер’єрі. У секондгендах невеликі тарілочки чи вази можна знайти зовсім недорого, хоча в антикварних крамницях вони коштують значно більше.

Срібні келихи

Срібні келихи нині стали універсальними декоративними предметами. До них можна ставити квіти, тримати ручки на робочому столі чи використовувати як стильний акцент у сервіруванні.

Вікторіанські ковдри

Клаптикові ковдри створювали з дорогих тканин, наприклад, шовку, оксамиту, атласу, та прикрашали їх вишивкою. У XIX столітті вони були показником статусу і смаку, а тепер іноді опиняються на полицях секондгендів. Для поціновувачів історії та ручної роботи — це справжня знахідка.

Кераміка середини XX століття

Роботи майстрів середини минулого століття вирізняються природними кольорами та простими, але стильними формами. Такі предмети легко вписуються у сучасні інтер’єри у стилі мінімалізму чи бохо. Коли ви купуєте подібні речі в секондгенді, то отримуєте унікальний предмет.

Секондгенди — це не лише місце для полювання на бюджетний одяг. Це простір, де можна знайти речі з історією, які перетворять ваш дім на стильний і водночас унікальний простір. Наступного разу, коли будете прогулюватися між полиць, зверніть увагу на предмети, які можуть стати не просто декором, а справжніми сімейними реліквіями.