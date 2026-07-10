Цукор у саду / © Credits

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Цукор — доступний, природний та простий у використанні інгредієнт, який не шкодить рослинам у малих дозах. Ба більше, його можна застосовувати для контролю шкідників, підтримки квітів і навіть покращення роботи компосту. Видання Martha Stewart розповіло, що звичайний інгредієнт із кухонної шафи може стати корисним інструментом у садівництві.

Контроль нематод

Надмірна кількість нематод у ґрунті може нашкодити рослинам, попри те, що у помірній кількості вони корисні.

Цукор допомагає зменшити їхню кількість, адже він різко підвищує рівень цукру у ґрунті, а це знижує вироблення яєць нематод і може навіть спричинити їхню передчасну загибель.

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Застосування просте: можна посипати цукор біля уражених рослин або розчинити приблизно ½ склянки цукру в 3,8 л води та вилити під корінь для кращого проникнення у ґрунт.

Приваблення метеликів

Метелики люблять цукрову воду, адже вона нагадує їм природний нектар.

Для приготування розчину потрібно змішати одну частину цукру з чотирма частинами води. Потім змочити у ньому ватні кульки чи чисту губку та розмістити у саду.

Однак не залишайте миску з розчином просто так, адже комахи можуть потонути.

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Підтримка пересаджених рослин

Щойно пересаджені рослини можуть переживати стрес, легкий цукровий розчин може допомогти їм адаптуватися. Достатньо одного поливу після пересаджування, щоб активізувати мікробіологічну діяльність у коренях.

Водночас будьте обережні, адже надлишок цукру може спричинити появу мурах, плісняви та інших шкідників.

Пригнічення бур’янів

Цукор можна використовувати для боротьби з небажаними рослинами. Невелика кількість цукру біля основи бур’яну з подальшим легким поливом тимчасово зв’язує азот у ґрунті. У результаті бур’яни, які не пристосовані до низького рівня азоту, слабшають і поступово відмирають.

Пастка для ос

Оси також реагують на солодкі речовини та використовують їх як джерело енергії.

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Щоб зробити пастку, потрібно взяти порожню пляшку з-під газованого напою, зрізати верхню частину та вставити її назад у вигляді лійки. У нижню частину слід налити суміш із двох чашок цукру та однієї чашки води.

Така конструкція ускладнює осам вихід.

Пожвавлення зрізаних квітів

Цукор може подовжити життя букетів. Достатньо додати приблизно чайну ложку цукру у вазу з водою. Стебла отримують додаткове живлення, а квіти довше залишаються свіжими.

Одна варто регулярно, кожні кілька днів, змінювати воду.

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Активізація компосту

Невелика кількість цукру може «розбудити» компост, підтримати корисні мікроорганізми та прискорити розкладання органічних матеріалів. Його можна додавати у компост або компостний чай, ретельно перемішувати та застосовувати навколо рослин.

Важливо не переборщити, бо надлишок цукру може привабити щурів, мишей, тарганів та інших шкідників.

Цукор у саду — це приклад того, як звичайні речі з кухні можуть працювати зовсім у новій ролі. У малих дозах він допомагає підтримувати рослини, залучати корисних комах і навіть покращувати ґрунт. Але, як і у всьому у природі, баланс тут ключовий.

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