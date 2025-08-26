Коли збирати та як зберігати цибулю

Цибуля / © Credits

Реклама

Щоб урожай зберігався довго, важливо не тільки правильно виростити овоч, а й вчасно його зібрати та закласти на зберігання. Садівник Jamie Walton надав поради, щоб ви могли насолоджуватися своєю цибулею всю зиму та навіть до наступного врожаю.

Коли збирати цибулю

Ознаки стиглості:

Повалене бадилля — коли приблизно 70–80% стебел полягли на землю, це сигнал, що цибуля дозріла.

Тонка шийка цибулини — вона поступово «перетягується» та зелень більше не живить овоч.

Зовнішня луска стає сухою та жовтуватою.

Збирати врожай найкраще у суху сонячну погоду. Якщо цибулю викопати під дощем, вона гірше зберігатиметься.

Реклама

Як правильно викопати

Використовуйте вила чи сапку, щоб акуратно підняти цибулю з ґрунту. Не тягніть за бадилля, так легко пошкодити шийку. Струсніть землю, але не бийте цибулини одна об одну.

Як підготувати до зберігання

Просушування : залиште цибулю на грядці 2–3 дні, якщо погода суха. Якщо дощова, перенесіть під навіс або у добре вентильоване приміщення.

Кількість часу: повне дозрівання займає близько 2–4 тижнів. За цей час шийка повністю висихає, а зовнішні луски утворюють захисний шар.

Температура: оптимальна для сушіння — +25…+30 °C із хорошою вентиляцією.

Як зберігати цибулю взимку

Плетіння кіс або вінків: цибулю можна зв’язати за бадилля та підвісити. Це забезпечує циркуляцію повітря.

Сітки чи дерев’яні ящики: обирайте таку тару, щоб цибулини «дихали».

Оптимальні умови: температура +1…+3 °C, вологість 65–70%. У таких умовах цибуля може лежати до року.

Важливо: сорти цибулі відрізняються за лежкістю. Наприклад, гострі сорти зберігаються довше, ніж солодкі.

Поради

Цибуля, яку виростили з насіння, зазвичай зберігається краще, ніж із сівка.

Не мийте цибулю перед зберіганням, волога скорочує її «термін життя».

Раз на місяць перебирайте запаси, зіпсовані цибулини одразу відбирайте, щоб не заразили інші.

Якщо дотримуватись цих простих правил, ви зможете смакувати власною цибулею навіть навесні, а частину врожаю використати для садіння наступного року.