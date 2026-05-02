як удосконалити сад без зайвих витрат / © Associated Press

Реклама

Сучасний сад — це не просто місце для рослин, а продовження дому, простір для відпочинку, зустрічей та навіть внутрішнього балансу. І, так само як інтер’єр, він підпорядковується правилам стилю, про це розповіло видання Woman&Home.

Хороша новина у тому, що щоб створити ефект «тихої розкоші», не потрібно багато грошей. Достатньо працювати зі структурою, світлом, кольором і деталями. Саме ці принципи лежать в основі сучасного ландшафтного дизайну і саме вони допомагають зробити сад візуально дорожчим.

Чистота та порядок

Перший крок — завжди найпростіший та найефективніший — це прибирання. Позбудьтеся зайвого, наприклад:

Реклама

сховайте інструменти у сарай чи підсобне приміщення

очистьте терасу, меблі та доріжки

догляньте за рослинами

Саме увага до деталей створює відчуття доглянутого простору. Охайний сад автоматично має дорожчий вигляд.

Продумане садіння рослин

Правильний вибір рослин — ключ до «дорогого» вигляду. Варто звернути увагу на:

вічнозелені рослини, наприклад, бирючина

класичні квіти, як от троянди та півонії

багаторічники для клумб

декоративні чи тропічні рослини, наприклад, пальми

Молоді рослини значно дешевші за дорослі, але з часом дають той самий ефект.

Зонування простору

Сад має дорожчий вигляд, коли він структурований. Розділіть простір на зони, наприклад:

Реклама

відпочинку

обідів

релаксу

Це можна зробити навіть без великих витрат, просто розставте меблі чи використайте рослини як природні «перегородки».

Додайте акцентне освітлення

Світло — один із найсильніших інструментів. Використовуйте:

сонячні ліхтарі для доріжок

підсвітку парканів

гірлянди для атмосфери

Багаторівневе освітлення створює глибину простору та робить сад затишним навіть увечері.

Дотримуйтеся єдиної колірної гами

Координований колір — ознака хорошого смаку. Найкраще працюють:

Реклама

нейтральні відтінки, як от білий, сірий, кремовий та чорний

природні тони

м’які пастельні кольори, наприклад, шавлієвий зелений чи ніжно-жовтий

Такий підхід створює ефект «тихої розкоші».

Оновлення фарбою

Фарба — найпростіший спосіб все змінити. Оновіть:

паркани

стіни

садові будівлі

Темні відтінки додають глибини, а от світлі підкреслюють структуру і роблять простір легшим.

Додайте текстиль

Сад може мати вигляд вітальні просто неба. Використовуйте:

Реклама

подушки

пледи

вуличні килими

Сучасні матеріали стійкі до сонця та вологи, тому можна не жертвувати стилем.

Доглянутий газон

Ідеальний газон, як доглянуте волосся, одразу створює позитивне враження. Важливе:

регулярне підживлення

підсівання ділянок

аерація ґрунту

мінімізація пошкоджень, наприклад, від домашніх тварин

Топіарій

Фігурно підстрижені кущі — символ англійських садів. Навіть прості форми, наприклад, кулі чи конуси, додають елегантності. І головне, це можна зробити самостійно, якщо ви маєте базові інструменти.

Водні елементи

Фонтан або невелика водна інсталяція миттєво покращують простір, а серед плюсів:

Реклама

створюють фокусну точку

додають звуковий комфорт

маскують шум міста

Навіть компактні варіанти підходять для маленьких садів або терас.

Ефект «інтер’єру на вулиці»

Один із головних трендів — сад як продовження дому. Це означає:

зони для відпочинку

м’яке освітлення

каміни чи вогнища

комфортні меблі

Сад стає місцем для життя, а не лише для рослин.

Розкіш — це не завжди витрати, у випадку з садом це, перш за все, про увагу до деталей, гармонію та догляд. Охайність, світло, структура та правильні акценти здатні повністю змінити простір і найприємніше, що більшість із цих рішень доступні кожному.

Реклама

Новини партнерів