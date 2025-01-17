Плюси та мінуси пральних машин із боковим та верхнім завантаженням: яку обрати

Якщо ви стоїте перед вибором нової пральної машини, то, ймовірно, вже замислювалися про те, чим відрізняються машини з боковим і верхнім завантаженням.

На перший погляд, може здатися, що різниця лише у зовнішньому вигляді, однак ці дві категорії мають безліч особливостей, які впливають на їхню ефективність, комфорт у використанні та довговічність. Щоб допомогти вам зробити обдуманий вибір, видання Martha Stewart розглянуло ключові характеристики обох типів машин, їхні переваги та недоліки.

Що таке пральна машина з боковим завантаженням

Пральна машина з боковим завантаженням передбачає завантаження білизни через дверцята, розташовані на передній частині пристрою. Такі машини обладнані горизонтальним барабаном, який обертається та забезпечує ефективне прання. Цей тип завантаження робить процес завантаження та вивантаження одягу зручнішим і менш трудомістким.

Що таке пральна машина з верхнім завантаженням

Машини з верхнім завантаженням дозволяють завантажувати одяг через кришку, розташовану зверху. Вони можуть використовувати або мішалку, або робоче колесо для очищення одягу. Мішалки — це вертикальні стійки у центрі барабана, які обертаються, створюють тертя для видалення бруду та плям. Лопаті ж — це диски, які обертаються на дні барабана, спричиняють рух і тертя одягу.

Плюси пральної машини з боковим завантаженням

Машини з боковой завантаженням мають популярність завдяки своїй енергоефективності та дбайливому ставленню до одягу.

Економія простору

Одна з головних переваг цих машин — можливість їхнього вертикального встановлення. Ви можете розташувати сушарку над пральною машиною, це значно заощадить місце, особливо у невеликих квартирах.

Енергоефективність

Ці машини споживають менше води та електроенергії, ніж моделі з верхнім завантаженням. Хоча цикл прання у машинах з боковим завантаженням триває трохи довше, вони значно ефективніші у використанні ресурсів.

Делікатність для одягу

Машини з боковим завантаженням забезпечують м’яке прання завдяки круговим рухам барабана. Ця техніка перекидання зменшує тертя між тканинами, а це особливо важливо для делікатного одягу.

Мінуси пральної машини з боковим завантаженням

Попри очевидні переваги, ці машини мають і свої недоліки.

Вища ціна

Пральні машини з боковим завантаженням, як правило, дорожчі, ніж їхні аналоги з верхнім. Висока вартість може стати вирішальним фактором для тих, у кого обмежений бюджет.

Ризик появи плісняви

Через конструктивні особливості у барабані та прокладці дверцят може накопичуватися волога, яка сприяє утворенню плісняви. Щоб уникнути цієї проблеми, рекомендується залишати дверцята відкритими після кожного прання.

Плюси пральної машини з верхнім завантаженням

Машини з верхнім завантаженням залишаються класичним вибором завдяки доступності та простоті обслуговування.

Доступність

Ці машини зазвичай коштують дешевше, ніж інші моделі.

Коротші цикли прання

Якщо час має для вас вирішальне значення, то пральні машини з верхнім завантаженням виграють: їхні цикли тривають в середньому 60-80 хвилин, у той час, як у машин з боковим завантаженням — 75-120 хвилин.

Довговічність і ремонтопридатність

Машини з верхнім завантаженням зазвичай служать довше — у середньому 15 років, у порівнянні з 12 роками для моделей з боковим завантаженням. Крім того, їх легше ремонтувати, адже доступ до двигуна та інших внутрішніх деталей простіший.

Мінуси пральної машини з верхнім завантаженням

Проте і цей тип машин має свої обмеження.

Більше споживання води та енергії

Моделі з верхнім завантаженням використовують більше води для кожного циклу. Крім того, мішалки та крильчатки можуть бути агресивніші для одягу, а це зменшує термін служби тканин.

Неможливість компактного розташування

Машини з верхнім завантаженням не можна встановлювати одна на одну, а це вимагає більше місця для їхнього розташування.

Що обрати

Вибір між пральними машинами з верхнім і боковим завантаженням залежить від ваших потреб і пріоритетів. Якщо ви шукаєте енергоефективність, компактність і дбайливе прання — обирайте модель з боковим завантаженням. Однак, якщо для вас важливіша ціна, простота ремонту та довговічність, пральна машина з верхнім завантаженням стане чудовим вибором. Зважте всі плюси та мінуси, щоб зробити покупку, яка задовольнить ваші потреби та прослужить вам довгі роки.

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