У дорогу з собакою: 10 головних порад від експерта з домашніх тварин

Останні місяці перевірили на міцність нашу любов до собак та котів. Для багатьох стало зрозумілим, що їхній домашній вихованець — член сім'ї і розлучатися з ним ніхто не хоче за жодних обставин.

Якщо ви відправляєтеся у подорож з собакою, яка, на жаль, в наших обставинах далеко не завжди відпустка, постарайтеся зробити її максимально комфортною для вашого вихованця. Експерт із домашніх тварин Джон Сміт дав Daily Mail 10 головних порад для подорожей із собаками, які будуть корисні для тих, хто вирушає в дорогу. Ми цей список трохи доповнили та пропонуємо вам як посібник до дій.

Аптечка

Створіть список, що включає засоби для видалення кліщів, засоби від укусів, перев'язувальні матеріали, спиртові серветки і купіть все, що ви туди включили. Також, якщо ви їдете в іншу країну і плануєте пробути там довго, купіть усі медикаменти, які ви даєте собаці на постійній основі із запасом на кілька місяців. Купіть запас таблеток або крапель від кліщів, якими зазвичай користуєтеся. У новій країні, можливо не буде у продажу саме того засобу, якому ви довіряєте або він матиме іншу назву. Щоб не шукати його у перші місяці, поки інших справ повно, привезіть усе із собою.

Захитування

Подумайте про те, щоб дати собаці таблетки від заколисування — ви ніколи не знаєте, як ваш вихованець відреагує на різні види транспорту, в який ви його берете, і, як і людина, він може почуватися не дуже добре під час подорожі

Поромні переправи, черги на кордоні

На деяких маршрутах собак доводиться залишати у транспортних засобах тривалий час. Якщо це так, залиште вікно автомобіля відкритим для провітрювання. Увімкніть заспокійливу музику, щоб собака не нервув, і переконайтеся, що він має іграшки, щоб зайняти себе.

На пляжі

Якщо у вас з'явилася можливість провести час біля водоймища, постарайтеся зберігати обережність, дозволяючи вашому собаці плавати, тому що він може вжалитися, випити або з'їсти щось шкідливе для шлунка або навіть отримати травму про каміння або інші гострі предмети. Краще заздалегідь потурбуватися та розпитати місцевих, які небезпеки для собак можуть бути у водоймах.

Намет та кемпінг

При пошуку житла на відкритому повітрі важливо враховувати, як ваші собаки почуватимуться та спатимуть. Переконайтеся, що намети та каравани добре провітрюються, оскільки температура в них часто може бути на 5-10 градусів вищою, ніж зназовні. Також рекомендується перед від'їздом встановити вдома намет, щоб ваш собака міг звикнути до нового середовища, перш ніж вирушити в подорож.

Собаки у походах та на заходах з великою кількістю людей

Якщо люди, особливо у відпустці, вітають будь-який рух та нові враження, то в собак може бути зовсім інша точка зору, тому незнайомі висоти, маршрути та прогулянки можуть бути небезпечними. Тримайте собак на повідку і беріть із собою багато їжі та води.

Дотримуйтесь ритуалів

Спробуйте інтегрувати до свого дня щось зі свого звичайного розпорядку. Нехай це буде однаковий час прогулянки чи годування. Корм краще теж не міняти. Постарайтеся знайти час для щовечірніх ігор або якось улюблених ритуалів.

Залишайтеся на зв'язку

Перш ніж вирушити у подорож, обов'язково чіпіруйте свого собаку. Під час вашої відсутності також не забудьте надіти на собаку повідець або нашийник з ім'ям вашого собаки, а також з адресою, електронною адресою та телефоном, за якими можна легко зв'язатися з вами, перебуваючи за кордоном.

Щеплення – головне

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Наявність актуальних щеплень та записів про них для ваших собак абсолютно необхідна і не лише у разі вашого виїзду за кордон. Якщо ви їдете за кордон, ретельно вивчіть місцеве законодавство. Правила варіюються від країни до країни, тому обов'язково перевіряйте ще раз правила кожної країни перед відвідуванням, оскільки вони можуть відрізнятися від тих, які ви відвідували раніше. Те ж саме стосується і правил вигулу і провезення собак у транспорті.

Продукти для собак та важливі дрібниці

Не забудьте взяти з собою додаткову їжу, воду, іграшки та документи, також не забудьте пакетики для екскрементів, вологі серветки та рушники для брудних лап, тримайте все під рукою, тому що ви ніколи не знаєте, коли вони вам знадобляться.

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