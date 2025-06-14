У ліжку з ворогом: як перевірити наявність постільних клопів у себе вдома / © Credits

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Постільні клопи — один із найнебезпечніших «домашніх загарбників», якого бояться в усьому світі. Попри малі розміри, боротьба з ними може затягнутися на місяці. Видання Real Simple розповіло, що потрібно знати, щоб розпізнати їх вчасно, а головне — позбутися назавжди.

Постільні клопи — це дрібні комахи, які досягають лише 5 мм у довжину (приблизно розміром з насіння яблука). Вони не переносять небезпечних захворювань, але викликають інші проблеми зі здоров’ям: алергічні реакції, свербіж, роздратування шкіри та безсоння.

З початку 2020-х років спостерігається новий сплеск популяції постільних клопів через активізацію подорожей після пандемії. Деякі популяції вже виробили стійкість до стандартних хімічних препаратів, що значно ускладнює їхнє знищення.

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Який вигляд мають постільні клопи

Розмір — до 5 мм.

Колір — червоно-коричневий.

Форма — пласке, овальне тіло.

Рухливість — надзвичайно швидко пересуваються.

Яйця — білі, розміром менш як 1 мм, схожі на рисинки.

Їх можна побачити неозброєним оком, але через їхню швидкість це непросто. Часто ви помітите сліди їхньої присутності раніше, ніж самих клопів.

Як зрозуміти, що у вас завелися постільні клопи

Основні ознаки:

Сліди укусів — червоні, сверблячі плями на шкірі, часто розташовані групами або лініями.

Криваві плями — залишки розчавлених комах на простирадлі.

Темні плями — екскременти клопів на матраці чи меблях.

Лущення шкіри — залишки скинутих шкірних оболонок.

Клопи активні переважно вночі — вони реагують на тепло тіла та вуглекислий газ, який ми видихаємо. Саме тому укуси часто з’являються зранку.

Де ховаються постільні клопи

Вони здатні проникати у найменші щілини та тріщини:

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шви матраців та м’яких меблів;

спинки диванів, крісел;

складки штор;

розетки та побутова техніка;

стики шпалер;

під плінтусами;

за картинами, фотографіями, дзеркалами.

Що менше у квартирі захаращених куточків, то менше місць для укриття клопів.

Коли проводити перевірку

після повернення з подорожей;

після переїзду у нове житло;

після ночівлі гостей чи робітників у будинку;

за перших підозрах на укуси.

Як самостійно перевірити дім на наявність клопів

Озбройтеся ліхтариком. Перевірте шви матраца, подушок і диванів. Огляньте картини, штори, плінтуси, розетки. Шукайте темні плями, шкарлупи яєць і живих комах.

Як позбутися постільних клопів

Професійна допомога — найефективніший варіант

Як тільки ви помітили клопів — звертайтесь до спеціалістів. Самостійна боротьба часто не дає результату, адже ці паразити здатні ховатися глибоко у конструкціях меблів.

Фахівці використовують:

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інсектициди нового покоління;

термічне оброблення (знищення за температур 50–60°C);

оброблення парою (пара понад 54°C вбиває дорослих та яйця);

заморожування;

герметизацію щілин.

Що можна зробити самостійно

Герметизація — закладіть усі щілини герметиком.

Прання — виперіть усі текстильні речі за температури 60°C, висушіть на максимальному режимі.

Оброблення парою — використовуйте пароочисник для меблів та килимів.

Заморожування — витримайте речі на морозі (-18°C) не менше 4 діб.

Вакуумація — регулярно пилотяжте, викидайте мішки після кожного використання.

Як запобігти появі клопів у майбутньому

Перевіряйте готельні номери: уважно оглядайте ліжко, шви матраців, спинки меблів.

Зберігайте валізи на висоті: ідеально — у ванній кімнаті під час подорожі.

Не розкладайте речі у шухляди готельних комодів.

Після подорожі виперіть весь одяг і просушіть у сушарці.

Перевіряйте нові меблі.

Не зберігайте валізи у спальнях — краще у гаражі чи на балконі.

Часті запитання

Як швидко перевірити наявність клопів? Ліхтарик, ретельний огляд швів матраца, меблів і килимів. Шукайте червоні плями, темні точки та дрібні біленькі яйця.

Як виманити клопів із укриття? Використовуйте пар або фен — тепло приваблює клопів. Вони активніші вночі. Деякі фахівці застосовують пастки з вуглекислим газом.

Поява постільних клопів не пов’язана з чистотою вашого дому. Їх можуть привезти з будь-якого готелю, магазину чи транспорту. Але чим раніше ви їх виявите — тим простіше буде від них позбутися.