У новий рік із новими правилами: 15 звичок, які допоможуть підтримувати чистоту й порядок в оселі

Коли йдеться про підтримання чистоти й порядку в оселі, треба розуміти, що все починається з незначних повсякденних звичок, які налаштують вас на правильний шлях підтримання ладу вдома.

Дотримуйтеся цих щоденних звичок підтримання чистоти й порядку в новому році, і ви зможете створити навколо себе приємніше середовище, яке дозволить вам почуватися краще та повноцінно відпочивати у себе вдома в атмосфері затишку й комфорту.

Додавання до вашого повсякденного життя дій, що не вимагають багато часу й сил, позбавить вас необхідності виконувати більш важку роботу з прибирання в довгостроковій перспективі – чи то прибирання на кухні, чи прибирання у ванній, а вашою нагородою буде час, який ви звільните від годин, витрачених на прибирання оселі.

Woman&Home назвав 15 простих дій, які допоможуть вам підтримувати чистоту й порядок вдома без особливих зусиль.

Заправляйте ліжко

15 звичок, які допоможуть підтримувати чистоту й порядок в оселі / Фото: Credits

Заправляння ліжка – це перший крок до створення вільного від безладу простору.

Дивно, скільки задоволення та гордощів ви можете відчути, виконавши перший зі своїх щоденних ритуалів з підтримання чистоти та порядку в оселі. Крім того, гарно заправлене ліжко – чудовий спосіб зробити вашу спальню візуально розкішнішою. І це точно не потребує багато часу.

Прибирайте склянки й філіжанки з тумбочки біля ліжка

Це просте завдання надзвичайно легко виконати, але ще легше забути, тому 2024 року обов'язково перетворіть його на звичку або навіть правило повсякденного життя – щоранку забирайте на кухню склянку з водою, щоб у вашій спальні було чисто та охайно.

Провітрюйте приміщення

Відчиняти вікна щоранку – гарна звичка, що дозволяє покращити якість повітря в кімнаті, випускаючи те, яке зостоялося, та оживляючи будинок за рахунок надходження свіжого повітря.

Відчиняйте вікна вранці хоча б на десять хвилин, щоб свіже повітря циркулювало. Це допомагає позбутися затхлих запахів та зменшити вологість і плісняву. В посушливі дні намагайтеся відчиняти вікна приблизно на годину на день.

Щоденне відчинення вікон – це також простий спосіб підтримувати оселю в чистоті завдяки зменшенню скупчення пилу.

Прибирайте під час того, як готуєте

Найкраща щоденна звичка, яка дозволяє тримати безлад під контролем, – це наводити лад під час роботи.

Професійні кухарі стверджують, що секрет підтримки чистоти на кухні полягає в тому, щоб наводити лад під час готування.

Протирайте поверхні після приготування їжі або напоїв, щоб на них не залишилося залишків продуктів чи рідини. Намагайтеся мити каструлі, сковороди та кухонне начиння під час готування, щоб виключити необхідність прибирання після вечері, тоді вам вдасться не лише підтримувати чистоту, але й позбутися запахів їжі.

Очищайте тостер і місце навколо нього

Ніщо так швидко не створює ілюзію хаосу й безладу, як хлібні крихти на кухонних поверхнях. Візьміть за звичку щоразу протирати тостер після щоденної порції тостів, булочок або бубликів.

Піддон для крихт внизу можна легко витягнути, а потім спорожнити до відра для сміття – багато часу це не займе, тож ви можете робити це щонайменше щотижня.

Мийте посуд

15 звичок, які допоможуть підтримувати чистоту й порядок в оселі / Фото: Credits

Не залишайте брудний посуд на наступний день. Завжди мийте його перед сном, щоб він не заважав і не псував вам вранці настрій.

Це не лише полегшує завдання, оскільки будь-які залишки їжі висихають за ніч, а отже, вам доведеться терти сильніше, але ще й гарантує вам, що ви не прокинетеся від неприємних запахів на кухні.

Мийте душову кабіну, приймаючи душ

Чому б не виконувати кілька завдань одночасно: приймаючи душ, можна обполіскувати душову кабіну.

Таким чином, ви виконуєте дві роботи одночасно. Просто не забудьте тримати напохваті пляшку натурального очищувального спрею, і поки ви миєтеся, побризкайте ним на стінки кабіни, а потім змийте, як змиваєте із себе мильну піну.

Витирайте воду зі скла та дзеркал

Підтримуйте рівень чистоти між глибоким чищенням скляних і дзеркальних поверхонь, витираючи з них воду й конденсат за необхідності під час кожного відвідування ванної кімнати.

Після приймання душу протирайте скло та дзеркала спеціальним скребком із гумкою, який видаляє воду.

Якщо зробити це щоденним завданням, це значно полегшить подальше очищення вапняного нальоту.

Наводьте лад на туалетному столику

У ванній кімнаті ми щодня використовуємо безліч продуктів: від зубної пасти та рідини для полоскання рота до сироватки для обличчя. Незважаючи на те, що може бути простіше одразу тримати їх під рукою, краще виробити звичку забирати їх після кожного використання, щоб простір був акуратним і чистим.

Тримайте поверхні ванної кімнати чистими, пляшки з шампунем, гелем для душу, милом і свічками, складені навколо ванни, створюють безлад.

Знайдіть практичне та гігієнічне рішення для зберігання речей, яке кожен зможе використати, а потім прибрати, щоб ванна кімната довше залишалася чистою.

Не загромаджуйте передпокій

Завжди стежте, щоб вхід до оселі був вільним від безладу. Замість того, щоб знімати взуття і залишати його розкиданим, візьміть за правило щодня прибирати його на полицю або до шафу, коли приходите додому.

Виділіть вішалку та гачок для верхнього одягу кожного члена вашої родини і зберігайте все необхідне на своєму законному місці.

Кладіть усе на місце

Не забувайте повертати все, що ви використовуєте протягом дня, на своє законне місце, а не накопичувати предмети у ключових місцях на кшталт журнального столика чи обіднього столу.

Знайдіть для всього місце – і покладіть це назад після того, як скористалися. У найгарніших будинках для всіх предметів виділено окремі місця, тому кожен точно знає, де їх знайти.

Неважливо, чи це ключі від машини, чи клейка стрічка, рукавички або паспорти – немає необхідності витрачати години на їх пошук або змушувати інших членів родини очікувати, що ви їх нарешті знайдете. Речі завжди будуть там, де їхгн місце.

Виносьте сміття

Виробіть звичку регулярно спорожняти сміттєві баки та уникати їх переповнення.

Також варто подумати про те, чи достатньо у вас кошиків для сміття.

Збийте диванні подушки

Оскільки місце, де ми щовечора зручно влаштовуємося, щоб подивитися фільм чи серіал і просто розслабитися, – наші дивани – можуть набувати дещо пошарпаного вигляду, варто щоразу після використання збивати диванні подушки та акуратно складати пледи. Навіть найрозкішніші текстильні елементи у вітальні можуть бути неохайними на вигляд, якщо про них не дбати.

Зверніть увагу на журнальний столик

Щоб зберегти чистоту поверхонь, щоденно наводьте лад на журнальних або приставних столиках, на яких можуть бути будь-які непотрібні предмети: від сірників, викинутих після запалення улюблених ароматичних свічок, до журналів, які вам більше не потрібні. Очистіть поверхні, щоб підтримувати чистоту та порядок загалом.

Складайте рушники

15 звичок, які допоможуть підтримувати чистоту й порядок в оселі / Фото: Credits

Після того, як рушники висохнуть, напрацюйте звичку щодня складати їх для наступного використання.

Експерти рекомендують нам прати рушники частіше, ніж ми, ймовірно, це робимо, тому підтримання їх охайного вигляду – це невеликий крок до того, щоб ми не почувалися винними, якщо не маємо часу випрати їх після кожного третього використання.

Якщо ви коли-небудь працювали у сфері роздрібної торгівлі або готельного бізнесу, вам, ймовірно, знайома фраза "заключна зміна" – остання нічна зміна, коли все прибирається, предмети займають свої місця, а поверхні блищать, таким чином готуючись до відкриття наступного дня. Якщо ви щодня перед сном виходитимете на "заключну зміну", ваша оселя завжди буде в порядку і в ній пануватимуть чистота й затишок.

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