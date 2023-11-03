У стилі "Місія неможлива": кошенята розсмішили Мережу шпигунськими вміннями

Напевно, місія таки можлива. Котяче сімейство розсмішило користувачів Мережі своїми вміннями, які не гірші ніж у шпигунів.

У Мережі шириться відео, з пухнастими домашніми улюбленцями. На відео бачимо 5 кошенят, які граючись, одне за одним намагаються видряпатись на стіну, що, власне, їм добре вдається. Чіпляючись кігтями, вони наввипередки лізуть вгору, підштовхуючи та оминаючи одне одного.

Коментатори сміються та пригадують фільм "Місія неможлива".

Також під відео вони пишуть:

"Ого, кото-павуки! Візьміть їх в Месники!"

"Я думаю, це через шпалери"

"На щастя в нас немає шпалер"

"Час робити стіну з килимовим покриттям"

Раніше ми писали про кумедного пса, схожого на Моцарта.

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