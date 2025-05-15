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Улюблений аромат завжди під рукою: як перелити парфуми у тревел-флакон без зайвих клопотів
Подорож — чудова пригода, але що робити з улюбленим ароматом у великому флаконі, коли у ручну поклажу дозволено лише обмежену кількість рідини, та й носити з собою повнорозмірний флакон парфумів — не надто зручно, особливо якщо він досить дорогий.
Саме тут вам стане у пригоді простий, але геніальний лайфгак, який набуває шаленої популярності серед б’юті-блогерів. Блогерка Elle Kovaleva поділилася своїм способом, як легко та акуратно перелити улюблені парфуми з великого флакона у компактний тревел-варіант.
Що вам знадобиться
Стерильний шприц
Ваш улюблений флакон парфумів
Порожній тревел-флакон
Серветки та антисептик
Як перелити парфуми
Візьміть звичайний медичний шприц та обережно зніміть голку (вона вам не знадобиться). Вам потрібен лише сам шприц з поршнем.
Акуратно відкрутіть або зніміть верхній ковпачок парфуму. Ви побачите металеву насадку з невеликою трубочкою всередині — саме через неї подається аромат. Не ламайте саму систему розпилення — знімайте лише декоративний ковпачок і обережно — металеву частину, якщо вона знімна.
Прикладіть носик шприца до маленької трубочки на флаконі та злегка натискайте флакон, витягаючи аромат у шприц (він всмоктується за принципом вакууму).
Акуратно вставте носик шприца у горлечко тревел-флакону та повільно втисніть аромат всередину.
Після заповнення переконайтесь, що кришка щільно закрита. Зберігайте тревел-аромат у темному місці — так запах довше залишатиметься стійким.
Порада:
Якщо флакон незручний чи щільно закритий — можна зробити кілька натискань на розпилювач і зібрати парфум у маленьку ємність, а потім набрати аромат у шприц уже звідти.
Не заливайте парфуми до краю — залиште трохи повітря, щоб аромат «дихав».
Чому це зручно
Ідеально для подорожей: компактний флакон не займає багато місця у косметичці та відповідає вимогам авіаперевезень.
Безпека і зручність: не потрібно ризикувати та брати дорогий скляний флакон у відпустку.
Економія: вам не доведеться купувати окрему дорожню версію парфумів.
Можна створити мікс ароматів: якщо ви любите поєднувати ноти, тревел-флакон — ідеальна можливість зробити свій мініпарфум.
Навіть у далекій подорожі чи під час ділової поїздки ви можете пахнути улюбленим ароматом — без зайвих зусиль і зайвого об’єму в сумці. Спробуйте цей перевірений метод один раз і ви вже не зможете уявити поїздку без нього.