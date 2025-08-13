Уникайте помилок: 3 рослини, які досвідчені садівники ніколи не радять саджати

Мʼята

Реклама

Але не всі рослини віддають нам більше, ніж ми в них вкладаємо. Серед них зустрічаються й досить агресивні екземпляри. Такі рослини потребують багато уваги і швидко захоплюють територію.

Досвідчений садівник назвав express.co.uk чотири. Рослини, які б нізащо не посадив в своєму саду.

М’ята

Хоча м’ята може бути неймовірною рослиною, яка надає стравам та напоям кольору та смаку, вона може принести вам багато зайвого клопоту.

Реклама

На перший погляд, м’ята не виглядає дуже агресивною рослиною. Вона росте неймовірно швидко і фактично знищує сусідні рослини. М’ята може бути інвазивною та витісняти інші рослини.

Тому вирощування м’яти в контейнерах може бути набагато кращим варіантом, якщо їх регулярно поливати та забезпечити повним сонячним світлом.

Олеандр

На перший погляд, олеандр, або Nerium oleander, є однією з найгарніших рослин, доступною у відтінках фуксії, помаранчевого та світло-рожевого.

Однак насправді це одна з найнебезпечніших та найотруйніших садових рослин, які можна знайти. Навіть невелика кількість цієї рослини може бути смертельною, а навіть дотик до неї може викликати висип на шкірі.

Реклама

З маленькими дітьми та домашніми тваринами не саджати цю рослину у свій сад, незважаючи на її красу.

Рододендрон

Рододендрон понтійський, популярна, але проблематична рослина, не рекомендується вирощувати через його інвазивний характер та негативний вплив на місцеві екосистеми.

Він утворює густі зарості, затінює інші рослини, а його листя може бути токсичним для худоби.

Через це, незважаючи на його красу, це не та рослина, яку варто садити у своєму саду. Вона також токсична для котів, собак та коней.