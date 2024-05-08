Урожай на кожному сантиметрі: які культури посадити між рядками

Маленькі, швидкорослі овочі можна вирощувати на клумбах або між більшими культурами, які пізніше дозрівають. Ці проміжні культури будуть готові всього за кілька тижнів. Їх можна буде зібрати задовго до того, як основним культурам знадобиться весь простір для зростання.

Навіть найменші господарства можуть мати величезний потенціал. Поєднання овочів – це давня сільськогосподарська практика, за якої дві або більше культур вирощуються одночасно на одній грядці, водночас дрібніші культури висаджуються в просторі між рядами основної культури.

Gardening know how пропонує цю ідею перенести на домашній сад, що дозволить максимально використовувати доступний простір і підвищити врожайність.

Окрім підвищення продуктивності городу, ця практика має й інші переваги. Проміжні культури можуть діяти як покривні, покращуючи утримання води, забезпечуючи тінь або зменшуючи вітрову ерозію. Культури можуть навіть збалансувати поживні речовини у ґрунті, наприклад, бобові, які фіксують азот.

Однак під час вибору рослин-компаньйонів ви завжди маєте впевнитися, що їх можна садити разом і вони не конкуруватимуть за поживні речовини, воду та простір.

Ці проміжні культури, які швидко ростуть, можна легко і без проблем вирощувати, і вони змусять ваш город працювати старанніше з мінімальними зусиллями.

Редиска

Недооцінена редиска – одна з культур, які найшвидше ростуть, дозріває приблизно через 3-4 тижні після висівання. Це овоч для прохолодного сезону, його можна вирощувати як навесні, так і восени, щоб отримати подвійний урожай.

Редиска, яка належить до сімейства капустяних, до якого також входять цвітна капуста, броколі та брюссельська капуста, є чудовим варіантом для спільного вирощування цих культур. Редиска буде готова до збирання приблизно в той час, коли більшим капустяним рослинам знадобиться додаткове місце.

Вона також добре працює як проміжна культура з овочами з повільнішим розвитком кореневої системи, як-от пастернак чи морква, або навіть між рядами картоплі.

Виростити редиску нескладно. Навесні насіння можна сіяти за чотири тижні до останніх заморозків у вашому районі.

Сійте насіння в пухкий, добре дренований, родючий ґрунт на повному або частковому сонці на глибину 13 мм на відстані 1,5 см одне від одного. Прорідіть сіянці, коли у них з'явиться перший набір справжнього листя, на відстані 2,5 см один від одного.

Капуста пак-чой

Капуста пак-чой / Фото: Credits

Якщо ви хочете чогось екзотичнішого, спробуйте виростити капусту пак-чой як проміжну рослину. Поширений інгредієнт багатьох азійських страв, це ще одна капуста холодного сезону, яку можна збирати практично на будь-якому етапі, але найсоковитіше – ніжне молоде листя.

Пак-чой добре почувається на яскравому сонці, але також непогано і за часткового світила. Це робить її гарним варіантом поєднання для сонячних культур з великим листям, оскільки отримана тінь не вплине на зростання цієї капусти.

Пак-чой потребує великої кількості підживлення, тому перед висіванням внесіть у ґрунт велику кількість компосту. Насіння висівають навесні після того, як мине небезпека заморозків. Сійте насіння на глибину 13 мм на відстані 8 см одне від одного рядами з відстангю 46 см один від одного.

Прорідіть сіянці на відстані 15-23 см один від одного, коли вони досягнуть 10 см заввишки. Просто ножицями відріжте пагони, що витончилися, і додайте їх до салатів або печені.

Зелена цибуля

Зелена цибуля / Фото: Credits

Зелену цибулю вирощують через її смачну зелену верхівку, а ще вона добре підходить для проміжного висівання завдяки швидкому дозріванню, неглибокій кореневій системі та невеликій площі, яку займає.

Ґрунт для зеленої цибулі має бути добре дренованим, багатим на компост або інший органічний матеріал – від злегка кислого до нейтрального.

Рослину – невеликі сухі цибулини – сіють за 6-8 тижнів до останніх заморозків на відстані 10-15 см одна від одного та глибиною 5 см.

Якщо ви висіваєте зелену цибулю з насіння, робіть це, щойно навесні можна буде обробити землю. Посійте насіння на відстані 10 см одне від одного та обережно втисніть його у ґрунт.

Рослини, вирощені з насіння, будуть готові до збирання врожаю через 40-50 днів, а ті, що посаджені з цибулин, – раніше.

Молодий буряк

Буряк / Фото: Credits

Буряк – ще одна чудова проміжна культура, яка швидко зростає. Її можна залишати для збирання до повного дозрівання або збирати як молодий буряк приблизно через 7 тижнів після садіння. Поєднуйте буряки з капустою та броколі.

Буряк можна садити навесні, щойно ґрунт буде оброблений. Існує безліч сортів буряків різного кольору, навіть деякі стійкі до стрілкування, в яких немає потреби, якщо збирати їх на стадії молодих буряків.

Буряк переносить ґрунти з низькою родючістю, але добре почувається, якщо ґрунт збагачений великою кількістю органічних речовин і добре дренований. Садіть насіння на глибину 13 мм та на відстані 2,5–5 см одне від одного. Коли рослини досягнуть висоти 10-13 см, прорідіть буряки на відстані 8-10 см один від одного.

Листова зелень

Салат / Фото: Credits

Листова зелень, як-от салат, рукола і шпинат, швидко дозріває та є чудовим варіантом поєднання культур для кучерявих рослин, наприклад, гороху. Листя затіняє коріння рослин, але не конкурує за поживні речовини.

В цьому разі збирайте зелень, зрізуючи її, а не викопуючи всю рослину салату чи шпинату, щоб не пошкодити коріння гороху. Збирання лише кількох обраних листків дозволить салату продовжувати рости і давати нове листя.

Принадність поєднання листової зелені в тому, що ви можете садити різні культури. Сійте листову зелень, щойно потеплішає і мине небезпека заморозків, або посадіть її в приміщенні, щоб прискорити збирання врожаю.

Посадіть її на ділянці, освітленій ранковим сонцем, а потім там, де є трохи плямистої тіні, в добре дренований і родючий ґрунт.

Відстань залежить від сорту, який ви вирощуєте, тому додаткову інформацію можна знайти на пакованні насіння. Якщо ви вважаєте за краще, щоб зелень збиралася молодою й ніжною, її можна посадити ближче одна до одної.

Після того, як урожай салату відімре, а врожай гороху майже закінчиться, у вас з'явиться ще одна можливість максимально продовжити вегетаційний період. Знищіть лози гороху, відрізавши їх від ґгрунту, та замініть грядку, що росте, кабачками або огірками, дозволяючи їм дертися по решітці, що раніше використовувалася горохом.

Читайте також: