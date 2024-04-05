Урожаю не буде: 9 пар овочів, які не можна садити разом

Не всі культури гармонійно будуть сусідити на городі. Деякі рослини настільки погано уживаються на одній грядці, що уповільнюють зростання одна одної, залучають шкідників і навіть впливають на смак.

Садіння-компаньйон — це практика поєднання рослин, які матимуть корисні чи симбіотичні взаємини одна з одною. Вони можуть мати властивості відлякувати шкідників, забезпечувати підтримку, заохочувати запилювачів, додавати азот у ґрунт або навіть забезпечувати захист від різких сонячних променів. Ця практика дозволяє максимально ефективно використовувати простір саду.

Але, підбираючи пари, потрібно враховувати і те, що деякі рослини просто не можуть існувати на грядці. Gardening know how назвав 9 найневдаліших пар, які точно не можна садити одна з одною.

Цибуля та спаржа або квасоля

Цибуля має природний запах, який може відлякувати деяких шкідників, таких як капустяні петельки та морквяні мухи. Однак цибуля споживає багато азоту і може пригнічувати зростання інших рослин, крадячи всі поживні речовини.

Цибулю не слід садити поряд зі спаржею або квасолею. У разі спаржі цибуля краде поживні речовини, необхідні їй. Виробництво пагонів спаржі може тривати роками, і їй не потрібні конкурентоспроможні рослини поблизу.

Помідори та картопля

Помідори і картопля не будуть добре почуватися на одній ділянці. Це пов'язано з тим, що обидві рослини належать до сімейства пасльонових і сприйнятливі до тих самих шкідників і хвороб.

Щороку помідори рекомендується висаджувати на новій ділянці. Це необхідно для того, щоб запобігти зараженню рослин нового сезону будь-якими з поширених шкідників та хвороб, що перезимували у ґрунті.

Фітофтороз є загальним захворюванням обох рослин і може зберігатися у ґрунті навіть через рік. Особливо поширені на пасльонових посівах томатні черв'яки та колорадські жуки.

9 пар овочів, які не можна садити разом / Фото: Credits

Фенхель та більшість інших культур

Фенхель — рослина, яка відлякує багатьох комах-шкідників завдяки своєму сильному запаху. Однак він погано зростає з більшістю продовольчих культур.

Фенхель виділяє хімічні речовини, які пригнічують ріст деяких рослин, особливо томатів та бобових. Фенхель також агресивний і може перехресно запилятись деякими травами, такими як кріп. В результаті виходять рослини з дивним смаком.

Полуниця та капуста

Капуста, броколі та інші хрестоцвіти приваблюють капусників. Капустяні петельники харчуються різними рослинами і заражають полуничні грядки. Це може знизити життєздатність рослин та значно вплинути на врожайність.

Фото: Credits

Помідори та кукурудза

Помідори та кукурудза чудово поєднуються одне з одним у рецептах, але не є добрими сусідами в саду. Обидва можуть виснажувати необхідні поживні речовини одна в одної.

Крім того, вони обидва сприйнятливі до кукурудзяних вушних хробаків, також званих томатними хробаками. Під час садіння поруч одне з одним вони утворюють ідеальне місце для живлення та знищення врожаю цими шкідниками.

Картопля та кабачки

Картопля і кабачки також не слід розташовувати надто близько один до одного. Обоє потребують великого споживання азоту. Картопля росте трохи швидше і краде поживні речовини із ґрунту, що фактично призводить до голодування кабачків.

Крім того, обидві рослини страждають від тих самих загальних шкідників. Якщо їх посадити близько одне до одного, це призведе до зараження.

Кріп і морква

Кріп і морква належать до сімейства зонтичних. У них однакові квіти у формі парасольки, майже ідентичні насіння та схожі особливості росту. Але, будучи членами однієї сім'ї, вони можуть перехресно запилюватись. Це зробить смак кропу дивним.

Вони також мають однакові проблеми зі шкідниками та хворобами, і вони посилюються, якщо вирощувати їх поблизу.

9 пар овочів, які не можна садити разом / Фото: Credits

Гарбуз та літні кабачки

Гарбузи та кабачки споріднені, але це зовсім різні культури. Гарбузи мають тверду зовнішню оболонку, а шкірка кабачків м'якша і їстівніша.

Однак, як і всі гарбузові рослини, вони легко гібридизуються. В результаті можуть вийти цікаві плоди, але вони не відповідатимуть тому, що ви посадили, і матимуть жахливий смак.

Капуста та помідори

Хрестоцвіті, такі як капуста, не слід поєднувати з пасльоновими овочами, такими як помідори, оскільки вони можуть уповільнити їх зростання. Обидві культури також активно споживають з ґрунту поживні речовини, і розміщення їх поряд одне з одним призведе до зменшення кількості їхньої кількості.

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