Уже не модно: антитренди в ландшафтному дизайні, які варто уникати у 2024 році

Тренди у ландшафтному дизайні задають загальний напрямок та відображаються у різних аспектах садового оформлення.

Тренди у ландшафтному дизайні – це не лише напрямок, але й виявлення загальних тенденцій, що відображаються у різних аспектах садового оформлення. Проте, на ряду з популярними трендами, існують і такі, які вже давно втратили свою актуальність.

Алла Вітрук експертка з ландшафтного дизайну розглядає такі основні антитренди в ландшафтному дизайні на 2024 рік.

Сад-колекція з поодинокими рослинами

Використання окремих рослин, розташованих відокремлено одна від одної, вже не є сучасним підходом. Замість цього, створення композицій з рослин, які взаємодіють між собою, дозволяє створити більш гармонійний та естетично привабливий сад.

Великі відстані між рослинами

Заповзятливий простір між рослинами робить сад виглядом розірваним та неспокійним. Замість цього, зближення рослин у групи та створення зон з різними рівнями рослинності додасть вашому саду глибину та об'єм.

Різнобарвність і різкий контраст

Використання яскравих кольорів та різких контрастів у ландшафтному дизайні відходить у минуле. Замість цього, варто вибирати природні та збалансовані кольорові рішення, які гармонійно впишуться у ландшафт.

Використання різних відсипок та візерунків

Велика кількість різних відсипок та візерунків може перенаситити простір саду та зробити його безладним. Замість цього, варто обирати прості та стримані рішення, щоб дозволити рослинам та архітектурі виділитися.

Кованні елементи

Використання кованої архітектури втрачає свою актуальність у сучасному садовому дизайні. Замість цього, варто використовувати природні матеріали та мінімалістичні форм, щоб створити затишний та сучасний садовий простір.

Антитренди розглянуті Аллою Вітрук у ландшафтному дизайні дозволяють уникнути застарілих підходів та створити сучасний та стильний сад та город. Оберіть естетично збалансовані рішення, які відображають вашу унікальність та індивідуальний погляд на красу природи.

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