В приміщенні або на вулиці: 7 овочів, які потрібно посадити у квітні

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Якщо ви збираєтеся розбивати город цієї весни, то життєво важливо знати свій клімат і його сумісність із культурами, які ви хочете вирощувати. Для деяких овочів у цей час найкраще сіяти насіння в приміщенні, тоді як для інших краще висіяти насіння у відкритий ґрунт.

Яке саме насіння ви почнете вирощувати всередині чи ззовні, залежить від типу овочів, вашої зони та дати останнього заморозку.

Ось які овочі рекомендує посадити в квітні GardeningKnowHow.

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Більшість садівників можуть сіяти насіння овочів для холодної погоди на вулиці в цей час. Садівники в більш прохолодних зонах з пізніми заморозками повинні починати вирощувати культури в теплу погоду в приміщенні приблизно за шість тижнів до дати останніх заморозків.

Висаджуючи насіння в приміщенні, використовуйте лоток для посіву з кришкою, маленькі горщики або інші відповідні контейнери з дренажними отворами.

Квасоля

Вирощувати стручкову квасолю легко. Температура ґрунту для вирощування квасолі на вулиці має бути щонайменше 16°C. Сійте її щотижня до десяти разів для безперервного збору врожаю.

Якщо ви садите боби прямим посівом на відкритому повітрі, обов’язково забезпечте опору, наприклад решітку, на яку вона зможе підніматися, коли росте. Є багато чудових ідей для овочевих решіток, які дозволять збільшити ваш урожай. Якщо ви перебуваєте в більш холодній зоні, ви можете вирощувати квасолю в приміщенні, але вона чутлива до пересадки. Будьте дуже обережними з корінням, коли виносите її на вулицю.

Буряк

Коренеплоди буряків досить морозостійкі, тому більшість городників можуть висівати насіння на вулицю в квітні. В ідеалі мінімальна температура ґрунту для вирощування буряків становить 7°C, але ви також можете трохи підігріти ґрунт, щоб отримати перевагу в холодніших районах. Ви можете збирати зелень і коренеплоди рано, щоб отримати солодкий бебі-буряк і зелень для салату, або дати їм дозріти для більш пізнього збору.

Кукурудза

Квітень — чудовий час у багатьох зонах, щоб почати посів насіння кукурудзи на вулиці. Найкращий час для початку вирощування цукрової кукурудзи — тиждень або два після останніх заморозків, коли ґрунт має температуру принаймні 16–18°C. Під час вирощування кукурудзи розсада не повинна піддаватися впливу температури повітря нижче 10°C. Захистіть їх укриттям рядків, якщо у вас холодний період.

Традиційно кукурудзу не садять у приміщенні, оскільки вона погано пересаджується, але це можна зробити. Якщо у квітні надто холодно, щоб почати сіяти кукурудзу на вулиці, почніть посів у приміщенні приблизно за два тижні до останніх морозів. Пересадіть рослини на вулицю, щойно стане досить тепло, і будьте дуже обережні з корінням.

Помідори

Вирощування помідорів — улюблене заняття майже всіх. Ці універсальні кулінарні продукти дуже смачно їсти свіжими, і є така велика кількість різновидів на вибір.

Помідори добре розвиваються в спекотну погоду і погано переносять низькі температури. Небагато місць є достатньо теплими, щоб висаджувати насіння на вулиці в квітні, але майже всі садівники можуть зараз висаджувати насіння томатів у приміщенні. Найкращий час для початку — за п’ять-шість тижнів до останнього заморозку.

Насіння і розсаду томатів необхідно зберігати в теплі в приміщенні. За потреби використовуйте грілку під лотком для насіння. Ґрунт має бути принаймні 21°C.

Морква

Квітень — ідеальний час для вирощування моркви на відкритому повітрі в більшості зон стійкості. Ґрунт має бути принаймні 16°C. Якщо ви живете в холоднішому кліматі, можливо, доведеться зачекати до травня або вирощувати моркву у великих горщиках у приміщенні, які можна винести на вулицю. Пересаджувати моркву не рекомендується.

Ці коренеплоди ростуть досить швидко, тому обов’язково починайте проріджувати сходи одразу і підготуйтеся до збору врожаю до червня.

Морква настільки універсальний продукт, що має сенс вирощувати більше одного сорту.

Горох

Сніжний горошок і цукровий горошок добре ростуть в прохолодну весняну погоду і починають вʼянути в літню спеку. У багатьох регіонах початок квітня — чудовий час для початку вирощування гороху на відкритому повітрі. Цей час забезпечує достатньо прохолодну весняну погоду, щоб отримати врожай до літа.

У теплішому кліматі, де температура починає різко підвищуватися в травні, краще почати сіяти горох раніше, в березні. Як варіант, можна посадити пізній літній урожай.

Полуниця

Гаразд, це не овоч, але вирощування полуниці є обов’язковим для багатьох садівників. Квітень — гарний час, щоб посадити крони полуниці на вулицю для літнього збору врожаю.

Заздалегідь підготуйте грядку до садіння. Видалення бур’янів зараз значно полегшить догляд пізніше.

Поради щодо початку посіву в квітні

Важливо знати, як почати посадку насіння, щоб дати вашим овочам найкращі шанси на успіх. Для наповнення контейнерів завжди використовуйте високоякісну стерильну вихідну суміш для насіння. Зволожте суміш, а потім посійте насіння відповідно до інструкцій на упакованні насіння. Тримайте лотки для насіння та розсаду в теплі та вологості, поки вони проростають і ростуть.

Щоб отримати достатню кількість тепла, подумайте про те, щоб під лотками підкласти грілку. Додавання кришки над лотком, наприклад, купола для зволоження, допоможе зберегти суміш для заливки теплою та вологою. Грілку слід видалити, коли розсада розвинеться

Висіваючи насіння на вулиці, почніть з підготовки ґрунту. Згрібайте ґрунт і за потреби додайте компост або інші домішки. Видаліть бур’яни, каміння та інше сміття. Зволожте ґрунт і посійте насіння відповідно до належної відстані та глибини, як зазначено на упаковці. Підтримуйте ґрунт постійно вологим. Якщо погода неочікувано погіршиться, використовуйте кришки, щоб захистити насіння або розсаду, доки температура знову не підніметься.

Це основні та загальні інструкції щодо початку посіву. Важливо дотримуватися конкретних інструкцій для кожного типу овочів, які ви вирощуєте. Це включає терміни посіву, починаючи від дати останнього заморозку, та дотримання рекомендованих глибини та відстані для кожного виду овочів.

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Дата публікації 12:51, 12.03.25 Кількість переглядів 56 Як правильно висаджувати квіти? Усі секрети та тонкощі