Вабі-сабі / © Credits

Реклама

Поки інтернет продовжує нав’язувати ідеальні газони, бездоганно підстрижені кущі та клумби «як з листівки», світ поступово втомлюється від перфекціонізму, навіть у садівництві, про це розповіло видання Real Simple. Новий тренд, який стрімко набирає популярності у світі ландшафтного дизайну, пропонує зовсім інший підхід, а саме, дозволити природі бути живою, сезонною та недосконалою. Йдеться про садівництво Вабі-сабі — японську філософію саду, де краса народжується не з контролю, а з прийняття.

Сучасне життя стало надто швидким, шумним і вимогливим. Ми постійно щось оптимізуємо, як от тіло, кар’єру, графік, будинок, ба навіть відпочинок. Не дивно, що дедалі більше людей шукають простору, де не потрібно бути бездоганними.

Саме тому концепція Вабі-сабі — давня японська естетика, яка вчить бачити красу у природності та плинності часу, сьогодні переживає справжній ренесанс. І якщо раніше її асоціювали переважно з інтер’єрами, керамікою чи розміреним життям, то тепер вона впевнено виходить у сферу садівництва.

Реклама

За даними платформи ландшафтного дизайну Yardzen, інтерес до Вабі-сабі садівництва за останній рік зріс удвічі. І це не дивно, бо такий сад не потребує постійної гонитви за ідеальною формою, він дозволяє рослинам жити власним ритмом, а людині — видихнути.

Що таке Вабі-сабі

Це японський світогляд, у центрі якого лежить прийняття недосконалості, природності та змін. Ідея проста: усе живе старіє, змінюється, втрачає форму та саме у цьому є справжня краса. У саду це означає не боротися з природою, не прагнути стерильної симетрії та дозволяти простору мати «живий» вигляд.

Ландшафтний дизайнер Кевін Ленгарт називає Вабі-сабі «дозволом бути недосконалим». І в цьому, мабуть, головна принадність тренду, він не змушує працювати проти природи чи власної втоми.

Такий сад не вимагає нескінченного догляду, дорогих оновлень або паніки через бур’ян між плиткою. Навпаки — легка хаотичність тут стає частиною естетики.

Реклама

Головний принцип

У традиційному ландшафтному дизайні все часто будується навколо контролю, наприклад, рівні лінії, чіткі форми, постійне обрізання та бездоганний газон.

Вабі-Сабі працює інакше, тут важливий сам процес життя саду. Зів’ялі квіти — не проблема, а нагадування про сезонність, іржа на металевому кашпо — не дефект, а текстура часу. Сухі стебла восени — не «неприбраність», а частина природного циклу.

Кевін Ленгарт пояснює, що ми звикли думати про сад як про статичну картинку, хоча насправді це живий організм, який постійно змінюється. І саме ці «перехідні» моменти між сезонами роблять його справжнім.

Натуральні матеріали

У Вабі-сабі немає місця пластику, штучному блиску чи надто декоративним рішенням. Тут цінуються матеріали, які красиво старіють. Найкраще працюють дерево з природною текстурою, камінь, метал із патиною чи іржею, необроблені поверхні чи глина та кераміка.

Реклама

Старий дерев’яний ящик може мати набагато органічніший вигляд за нове дизайнерське кашпо. А потертий камінь додавати простору характеру, якого неможливо досягти «глянцевим» ремонтом.

Ідеальні рослини для саду Вабі-сабі

Цей стиль дуже любить рослини, які мають дещо «дикий» та природний вигляд. Варто звертати увагу на декоративні трави, багаторічні рослини, місцеві види, адаптовані до клімату та рослини з природною асиметрією. Серед фаворитів:

деревій

ехінацея

ковила

просо прутоподібне

лугові трави

Важливим нюансом є використання локальних рослин, адже вони не лише мають органічніший вигляд, а й потребують значно менше догляду та поливу. Це робить Вабі-сабі ще й екологічним підходом до садівництва.

«Дикий» сад — не лінь, а нова естетика

Є щось дуже терапевтичне у тому, щоб перестати воювати з кожним бур’яном. Вабі-сабі не закликає повністю занедбати сад. Але він дозволяє перестати сприймати природу як проєкт, який потрібно безкінечно виправляти.

Реклама

Не обов’язково обрізати кожен сухий пагін, прибирати всі опалі стебла чи тримати клумби «як на фото». Навпаки, природна недосконалість створює відчуття тепла, життя та справжності.

Вабі-сабі впливає на психіку

Можливо, головна причина популярності цього стилю — не естетика, а емоційний ефект. У світі, де від нас постійно вимагають продуктивності та ідеальності, Вабі-сабі нагадує, що життя змінюється, краса не буває вічно «свіжою», а недосконалість — не помилка. І це дивним чином заспокоює, тож такий сад не кричить, він не намагається вразити сусідів, а просто існує у власному ритмі та дозволяє людині робити те саме.

Садівництво Вабі-Сабі — значно більше, ніж черговий тренд із TikTok або Pinterest, це спосіб повернути собі право на природність. І, можливо, саме тому ці сади сьогодні мають такий красивий вигляд, адже у них є те, чого дедалі менше у сучасному світі, а саме спокою, чесності та життя без фільтрів.

Новини партнерів