Вакцинація котів: чому потрібна та від чого захищає

Вакцинація проводиться з метою створення активної специфічної імунної реакції, під час якої виробляються антитіла, спрямовані проти збудників інфекційних захворювань, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Вакцини містять ослаблені чи вбиті збудники різних інфекцій. Розрізняють моновалентні вакцини (проти збудників одного захворювання) та полівалентні (проти кількох захворювань).

Основні вакцини для котів містять компоненти проти:

панлейкопенії

каліцивірусної інфекції

герпесвірусної інфекції (інфекційного ринотрахеїту)

хламідіозу

сказу

Всесвітньою ветеринарною асоціацією дрібних домашніх тварин (WSAVA) доведено, що материнські антитіла захищають кошенят перші кілька тижнів, потім сприйнятливість до захворювань збільшується. Однак чим більше материнських антитіл в організмі, тим менш ефективна вакцина.

Тому кошенят у перші 16 тижнів необхідно вакцинувати тричі, починаючи з 6-8-тижневого віку кожні 4 тижні. Вакцинувати від сказу можна лише з 12-тижневого віку. Далі ревакцинація проводиться щорічно комплексною та антирабічною вакцинами.

У Європі ревакцинація від сказу проводиться раз на 3 роки, внаслідок благополучної епізоотичної ситуації. В Україні (особливо у Києві та областях) випадки сказу трапляються досить часто, тому щорічна ревакцинація обов'язкова.

Вакцинація важлива як для здоров'я вихованця, так і для вашої безпеки. Крім того, без ветеринарного паспорта з відмітками про вакцинацію виїхати з домашнім улюбленцем за кордон неможливо.

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