Вакцинація собак: чому потрібна і від чого захищає

Вакцинація проводиться з метою створення активної специфічної імунної реакції, під час якої продукуються антитіла проти збудників інфекційних захворювань, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Вакцини містять ослаблені чи вбиті збудники різних інфекцій. Розрізняють моновалентні вакцини (проти збудників одного захворювання) та полівалентні (проти кількох захворювань).

Основні вакцини для собак містять компоненти проти:

чуми м’ясоїдних

аденовірусів І та ІІ типу

парвовірусного ентериту

парагрипу

коронавірусу

лептоспірозу

сказу

Всесвітньою ветеринарною асоціацією дрібних тварин (WSAVA) доведено, що материнські антитіла захищають цуценят перші кілька тижнів, далі сприйнятливість до захворювань збільшується. Однак чим більше материнських антитіл в організмі, тим менш ефективною є вакцина.

Тому цуценят у перші 16 тижнів необхідно вакцинувати тричі, починаючи з 6-8-тижневого віку, кожні 4 тижні. Вакцинувати від сказу можна лише з 12-тижневого віку. Далі ревакцинація проводиться щорічно комплексною та антирабічною вакцинами.

У Європі ревакцинація від сказу проводиться раз на 3 роки. На жаль, в Україні (особливо у Києві та областях) випадки сказу трапляються досить часто, тому щорічна ревакцинація обов’язкова.

Вакцинація важлива як для здоров’я улюбленця, так і для вашої безпеки. Крім того, без ветеринарного паспорта з відмітками про вакцинацію виїхати з твариною за кордон неможливо.

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