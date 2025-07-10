Вам допоможе огірок: як смажити на пательні без використання олії та вершкового масла / © Associated Press

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Вам для цього знадобиться звичайний огірок. Про цей лайфгак розповів кулінар і автор сторінки Petro Cook і як з’ясувалося — це не просто кумедна вигадка з соцмереж. Метод дійсно працює та навіть має свої логічні пояснення.

Як це працює

Секрет у високому вмісті води та слизових речовин в огірку. Його сік створює на поверхні сковорідки тонкий зволожувальний шар, який:

перешкоджає прилипанню продуктів до поверхні,

злегка охолоджує метал і знижує ризик пригорання,

створює ефект пари, завдяки чому яєчня ніжно запікається, а не «підсмажується» у класичному розумінні.

Приготування яєчні без олії

Огірок розріжте навпіл. Найзручніше використовувати широку частину. Добре натріть поверхню сковороди зрізом огірка — круговими рухами, включно з дном і боками. Увімкніть середній вогонь і дайте сковороді прогрітися кілька секунд. Розбийте яйце одразу на зволожену поверхню. Готуйте на середньому чи навіть мінімальному вогні та не накривайте кришкою. Через 2–3 хв яєчня буде готова. Ви побачите, як легко вона відстає від дна, без жодних слідів пригорання.

Користь такого методу

Без додаткових калорій — ні краплі жиру.

Підходить для людей із захворюваннями ШКТ, кому не рекомендовано смажене.

Ідеальний варіант для дієтичного харчування, зокрема під час детокс-меню чи пісного періоду.

Поради

Якщо ваша сковорідка має вже пошкоджене антипригарне покриття — краще використовуйте пергамент або силіконовий килимок, або все ж додайте 1 краплю олії.

Спробуйте цей лайфгак не лише з яєчнею, а й з млинцями, сирниками, запеченими овочами.

Ідеально підходить для літніх сніданків, коли хочеться легкості та свіжості.

Якщо огірок гірчить

Тоді краще не використовувати його для натирання сковороди. Гіркота може залишитися на дні і змінити смак яєчні. Обирайте молоді, свіжі огірки — пружні, соковиті, без насіння.

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Цей кулінарний лайфгак — чудовий приклад того, як можна обійтися без традиційних інгредієнтів і при цьому не втратити у смаку. Смажити без олії — можливо та часом дуже зручно.