Ванна кімната, яку хочеться показати гостям: стильні ідеї для оформлення стін

Ванна кімната, яку хочеться показати гостям / © Associated Press

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Сучасний інтер’єр давно вийшов за межі стандартних рішень. Сьогодні навіть найменша ванна кімната може мати вигляд як сторінка з глянцевого журналу чи номер бутик готелю.

Дизайнери все частіше закликають ставитися до цього простору так само уважно, як до вітальні чи спальні. І найкраще місце для початку змін — стіни. Дзеркала, мистецтво, полиці, декоративне освітлення та навіть колекції тарілок можуть кардинально змінити атмосферу приміщення, про це розповіло видання Martha Stewart.

Використовуйте дзеркала як елемент декору . У ванній кожен сантиметр має значення, тому дзеркала можуть виконувати одразу дві функції — практичну та декоративну. Велике дзеркало над умивальником візуально розширює простір, підсилює природне освітлення та стає центральним акцентом кімнати. Додаткові декоративні дзеркала на інших стінах допоможуть зробити інтер’єр багатошаровішим.

Прикрасьте відкриті полиці, адже це не лише місце для зберігання. Стильні кошики, декоративні банки, свічки чи невеликі кімнатні рослини додають простору характеру та водночас допомагають підтримувати порядок.

Створюйте багатошаровість . Ванна кімната заслуговує на такий самий продуманий декор, як і будь-яка інша кімната. Поєднання мистецтва, освітлення, вінтажних аксесуарів і сучасних деталей створює відчуття завершеного інтер’єру.

Вінтажні та старовинні дзеркала здатні миттєво зробити інтер’єр атмосферним. Особливо ефектний вигляд вони мають у темних інтер’єрах, ніби додають нотки драматизму та благородства.

Не бійтеся кольору. Яскраві акценти здатні повністю змінити настрій простору. Барвисті шпалери, невеликі картини чи кольоровий декор створюють теплу та життєрадісну атмосферу навіть у компактній ванній кімнаті.

Додайте особисті історії. Чому б не прикрасити ванну фотографіями, сімейними портретами чи улюбленими ілюстраціями. Саме такі деталі роблять інтер’єр по-справжньому індивідуальним і додають йому душі.

Розміщуйте декор вище. Колекція картин або ілюстрацій, підвішених ближче до стелі, візуально підіймає її рівень. Цей дизайнерський хитрик особливо корисний для невеликих ванних кімнат.

Обирайте красиві бра. Освітлення — один із найважливіших декоративних елементів. Елегантні настінні світильники не лише забезпечують комфортне світло, а й роблять інтер’єр дорожчим на вигляд.

Грайте на контрастах . Темні стіни чудово поєднуються з яскравими картинами чи постерами. Контраст кольорів додає простору глибини та робить його виразнішим.

Використовуйте шпалери як витвір мистецтва. Іноді додатковий декор не потрібен зовсім. Шпалери з виразним малюнком можуть самі по собі стати головною окрасою кімнати, особливо якщо доповнити їх стриманими світильниками та текстилем.

Надихайтеся розташуванням кімнати. Якщо ванна розташована поруч із кухнею, можна продовжити декоративну тему. Наприклад, прикрасити стіну декоративними тарілками — рішенням, яке дедалі частіше зустрічається у дизайнерських проєктах.

Створіть богемний настрій . Макраме, ротанг, дерев’яні полиці та натуральні матеріали допоможуть створити розслаблену атмосферу у стилі бохо. Такий інтер’єр асоціюється зі спокоєм і відпочинком.

Перетворіть гачки на декор . Навіть звичайна настінна вішалка може стати частиною дизайну. Окрім рушників, на гачках можна розмістити декоративні кошики, маленькі дзеркала чи підвісні рослини.

Додайте дерев’яні полиці додають тепла навіть найсучаснішому інтер’єру. Особливо гарний вигляд вони мають у поєднанні зі свічками, рослинами та красивими баночками для косметики.

Облаштуйте нішу . Вбудована аркова ніша може стати головним акцентом ванної кімнати. Свічки, картини у рамках і зелень мають у такому оформленні особливо ефектний вигляд.

Повісьте абстрактне мистецтво . Навіть маленька гостьова ванна може мати сміливий та сучасний вигляд. Абстрактні роботи чудово поєднуються з яскравими шпалерами та кольоровою сантехнікою.

Оберіть один головний колір. Варто визначити ключовий відтінок і повторювати його у різних деталях інтер’єру. Наприклад, рожевий може з’являтися у ванні, картинах і шпалерах, створювати цілісний образ.

Обирайте вологостійке мистецтво . Якщо картини розташовані поруч із душем або ванною, варто звернути увагу на матеріали, які не бояться вологи. Акрил, метал і скло вважаються найпрактичнішими варіантами для таких умов.

Створіть галерейну стіну. Картини не обов’язково вішати поодинці. Можна комбінувати дві-три роботи різного розміру та розташовувати менші над більшими. Такий хитрик додає інтер’єру динаміки.

Використовуйте декоративні тарілки у морському стилі . Колекції тарілок, блюд і декоративного посуду допомагають створити атмосферу узбережжя. Особливо ефектний вигляд вони мають на фоні блакитної плитки чи шпалер у морських відтінках.

Не забувайте про кольорові полиці. Якщо звичайні полиці здаються занадто простими, зверніть увагу на колірні моделі. Наприклад, зелені полиці можуть стати яскравим акцентом у нейтральному інтер’єрі та красиво підкреслити кераміку чи декоративні предмети.

Часи, коли ванна кімната була виключно функціональним приміщенням, давно минули. Сьогодні це повноцінна частина інтер’єру, яка може розповідати про ваш стиль не менше, ніж вітальня чи спальня. Іноді достатньо лише одного вдалого акценту, щоб вона стала улюбленим місцем у домі.

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