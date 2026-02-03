Васабі / © Credits

Реклама

Васабі — це рослина з потужним біохімічним потенціалом, яку вчені пов’язують із захистом від харчових отруєнь, вікових змін пам’яті та навіть деяких видів раку. Щоправда, є нюанс, адже більшість із нас ніколи не куштували справжнього васабі.

Погана новина полягає у тому, що зелена маса, яку подають у більшості ресторанів суші, — це не васабі. Найчастіше це суміш хрону, гірчичного порошку та барвника, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Справжній васабі чи японський хрін — рідкісний та дорогий продукт. Його складно вирощувати, він має короткий термін зберігання та потребує особливих умов: вологого клімату, тіні та проточної води. Саме тому за межами Азії автентичний васабі — радше виняток, ніж правило.

Реклама

Та якщо вам усе ж пощастило спробувати справжній продукт, ви отримуєте не лише яскравий смак, а й цілий набір корисних властивостей, які зацікавили науковців у всьому світі.

Що таке васабі з погляду науки

Васабі / © Associated Press

Васабі належить до родини хрестоцвітих, разом із броколі, капустою, редискою та гірчицею. Саме ці овочі давно асоціюються зі зниженням ризику хронічних захворювань. З погляду поживності васабі містить:

вітамін C

калій

кальцій

клітковину

Але головна його цінність — не у вітамінах.

Ізотіоціанати

Це біоактивні сполуки, які надають васабі характерної пекучості та водночас мають:

Реклама

протизапальні властивості

антиоксидантну дію

антибактеріальний ефект

Саме вони пояснюють, чому васабі здавна подавали до сирої риби — не лише для смаку, а й для безпеки.

Переваги васабі для здоров’я

Захист від харчових отруєнь

Васабі здатен пригнічувати ріст бактерій, які найчастіше викликають харчові отруєння — E. coli та Staphylococcus aureus. Ключову роль тут відіграє сполука аліл-ізотіоціанат, яка має потужні антибактеріальні властивості. Саме тому васабі традиційно поєднують із сирою рибою. Втім, лікарі наголошують, що васабі — це доповнення, а не заміна гігієни та правильного оброблення продуктів.

Пам’ять і робота мозку

Йдеться не про миттєвий «ефект суперпам’яті», а про поступову підтримку когнітивних функцій, а це особливо важливо з віком. Васабі можуть у майбутньому використовувати як частину комплексної профілактики вікових змін мозку.

Потенційний захист від раку

Як і інші хрестоцвіті овочі, васабі пов’язують зі зниженням ризику деяких онкологічних захворювань. Особливу увагу науковці приділяють здатності ізотіоціанатів протидіяти впливу акриламіду — речовини, яка утворюється під час смаження та запікання продуктів за високих температур і вважається потенційно канцерогенною. Сполуки з васабі можуть:

Реклама

зменшувати утворення акриламіду

послаблювати його негативний вплив на клітини

Як відрізнити справжній васабі від імітації

Рой Карвер тримає васабі / © Associated Press

Смак: справжній васабі гострий, але м’який — пекучість швидко зникає та не «обпікає» горло. Несправжній — різкий, гіркий та довго тримається.

Текстура: автентичний васабі має зернисту, трохи волокнисту текстуру, його натирають на дрібній тертці безпосередньо перед подачею. Гладка паста — майже завжди хрін.

Ціна та подача: справжній васабі рідко подають без пояснень і зазвичай коштує значно дорожче.

Справжній васабі — це не просто гастрономічна екзотика, а продукт із серйозним науковим підґрунтям. Він не замінить ліки та не стане панацеєю, але може бути частиною здорового раціону, який працює на перспективу.

І навіть якщо у вашій тарілці найчастіше опиняється його «родич» із хрону, сама ідея додавати до їжі гострі хрестоцвіті — цілком у дусі сучасної усвідомленої гастрономії.