Важлива деталь: коли і як потрібно розчищати сад від опалого листя

Зима вже не за горами, а садові роботи не думають закінчуватись.

Садівникам у листопаді рано розслаблятися. Майже весь місяць їм доведеться ліквідувати наслідки жовтневих листопадів.

Експерт із газонів розповів Еxpress.co.uk про те, чому так важливо своєчасно зібрати і вивезти з саду опале листя.

Чому важливо прибрати листя до великих дощів

Впоратися з наслідками листопада важливо вже до того, як настане по-справжньому волога погода. Хоча осінні кольори опалого листя мають красивий вигляд, коли воно намокає, це дуже погано для трави та клумб. Дощ вбирається в листя і додає додатковий шар вологи на газон. Вода може потім просочити траву під шаром листя, запобігаючи потраплянню до неї кисню та ушкоджуючи її зростання.

Це може означати, що у сприятливому середовищі починають формуватися грибкові захворювання. В ідеалі ви повинні дати траві можливість добре вентилюватися, а це означає, що вона має бути очищена від листя, моху та сміття.

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Коли можна очищувати траву від листя

Садівники рекомендують регулярно очищувати газон граблями, щоб прибрати листя та сміття, але не робити цього, поки трава мокра. Експерт із газонів також порадив не розпушувати газон, поки він мокрий, оскільки це може пошкодити траву.

Зачекайте, доки на кілька днів встановиться суха погода, під ногами не висохне, і ви зможете прибрати все, що вкриває вашу траву та клумби.

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