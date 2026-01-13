Важливі завдання, які потрібно зробити у саду та городі в січні / © Associated Press

Реклама

Видання Woman&Home розповіло, що варто робити на початку року, щоб рослини почувалися добре, а ви насолоджувалися результатом вже навесні.

Холодна погода може бути оманливою, здається, що робота в саду відкладена до тепліших місяців, але січень — ідеальний час для підготовки ґрунту, догляду за рослинами, підтримки дикої природи та планування майбутнього садіння. Від підгодівлі птахів до мульчування та чистки теплиці — кожне завдання допомагає саду залишатися здоровим і красивим.

Допомога птахам та дикій природі

Підгодовуйте птахів жирними блоками, фруктами та горіхами, чергуйте види їжі для різних видів. Ставте мисочки з водою на рівні землі та не забувайте оновлювати воду, якщо вона замерзає. Компостні купи краще обережно перевертати, щоб не потривожити тварин, які можуть там ховатися.

Реклама

Захист рослини від морозів

Використовуйте садове агроволокно, щоб вкривати молоді кущі та багаторічники. Обгорнуті горщики чи контейнери з бульбами теж можна утеплити плівкою чи бульбашковою плівкою, щоб коріння не промерзло.

Прибрати листя, мох та сміття

Гарно підім’яте листя та очищена територія забезпечують рослинам доступ до сонця та повітря, а газонам — краще «провітрювання». Мох можна видалити граблями, а водорості зі стежок і патіо — сумішшю оцту та води.

Перевірка хвороби рослин

Особливо уважно оглядайте рослини на ознаки грибкових захворювань — темні плями. Уражене листя слід видаляти та утилізувати окремо та не додавати до компосту.

Мульчування та підготовка грядок

Мульча (компост, кора чи перегній) захищає коріння, утримує вологу та пригнічує бур’яни. Товщина шару 5–7 см — оптимальна. Підготовка грядок у січні допомагає ґрунту стати пухким та готовим до весняного садіння.

Реклама

Зимове обрізання плодових дерев

Яблуні та груші можна обрізати, видаляти сухі, хворі та внутрішні гілки. Мета — створити «чашоподібну» форму для кращого росту та врожаю. Сливи та інші кісточкові дерева обрізати не слід, адже вони схильні до хвороб.

Догляд за газоном

Перевіряйте газон на предмет залишених предметів або листя, які можуть затінювати траву. За «м’якої» погоди можна зробити невелике підстригання, за допомогою гострих ножів на газонокосарці.

Садіння рослин з відкритим корінням

Січень — ідеальний час для садіння саджанців без горщика. Замочіть коріння перед садінням і уникайте замерзлого ґрунту. Рослини швидше вкорінюються, коли висаджені під час спокою.

Очищення патіо та теплиць

Мох, водорості та бруд можна видаляти щіткою та спеціальними засобами. Не використовуйте високий тиск для очищення плитки, це може пошкодити поверхню та шви. Чисті теплиці пропускають більше світла та знижують ризик хвороб рослин.

Реклама

Січень у саду — це не час відпочивати, а можливість підготуватися до весни. Правильний догляд у цей місяць забезпечить здоровий, красивий та родючий сад вже навесні. Плануйте свої дії, і навіть холодна погода не завадить вам насолоджуватися результатом у майбутньому.