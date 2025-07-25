Важливо для майбутнього цвітіння: як доглядати за трояндами в середині літа

Троянда / © ТСН

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Якщо не вжити заходів цього місяця, це може пошкодити цвітіння троянд наступного року. Експерти розповіли Еxpress.co.uk, чому цей місяць є критичним моментом для догляду за трояндами, і нехтування вашими рослинами зараз може призвести до довгострокових наслідків для їхнього здоров’я і здатності до цвітіння.

Липень — це час, коли троянди справді демонструють себе, але вони також наполегливо працюють, а це означає, що їм потрібно більше уваги, ніж зазвичай, пояснив садівник. Хоча троянди витривалі та можуть перенести певну недбалість, неналежний догляд за ними в цей вирішальний період може призвести до слабкого зростання і поганого цвітіння наступного року. Тому необхідно зробити шість таких важливих справ.

Регулярно обрізайте відцвілі квіти

Зрізайте зів’ялі квіти трохи вище здорового листя. Це просте завдання запобігає витрачанню енергії вашими трояндами на виробництво насіння, стимулюючи їх до більшої кількості квітів і продовжуючи сезон цвітіння до кінця літа.

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Щойно перша хвиля цвітіння мине, настав час підживити ваші троянди. Спеціальне добриво для троянд або добриво з високим вмістом калію допоможе підживити наступний раунд бутонів, підтримуючи міцні стебла та здорове листя. Це особливо важливо для сортів, які цвітуть повторно.

Троянди / © ТСН

Рясно поливайте

Троянди потребують великої кількості вологи влітку, особливо за спекотних, сухих умов. Рясно поливайте рослини один або два рази на тиждень біля основи, щоб стимулювати глибоке коріння. Уникайте зволоження листя, оскільки це може призвести до грибкових захворювань, як-от борошниста роса та чорна плямистість.

Слідкуйте за шкідниками

Слідкуйте за поширеними літніми шкідниками, як, наприклад, попелиця, чорна плямистість, іржа та борошниста роса. Ранні ознаки включають деформоване листя або чорні плями. Негайно лікуйте уражені рослини, щоб уникнути широкого пошкодження.

За потреби злегка обрізайте

Обріжте нерівномірні або перехрещені стебла, щоб покращити потік повітря та зберегти форму рослини. Обрізання також допомагає запобігти хворобам і сприяє більш густому зростанню, що призведе до появи більшої кількості квітів наступні тижні.

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Мульчуйте, якщо ще цього не зробили

Нанесення щедрого шару органічної мульчі, як-отк компостована кора або добре перепрілий гній, допомагає утримувати вологу, пригнічувати бур’яни та регулювати температуру ґрунту. Це особливо важливо під час спекотних періодів, оскільки це зберігає коріння прохолодним і сприяє довгостроковому здоров’ю рослин.