Вбивці гортензій: 5 рослин, які не можна садити поряд із ними

Гортензії – одні з найгарніших рослин у вашому саду. Але вони вимагають особливого ставлення до себе і не витримують терплять сусідства деяких видів.

Гортензії — це гарні чагарники, які розфарбовують наш сад у рожеві, сині й фіолетові кольори. Однак не всі рослини дружать із ними.

Експерти назвали Еxpress.co.uk п'ять рослин, які не варто садити поряд із гортензіями, оскільки вони можуть завадити їм зростати і навіть убити їх.

Азалії

5 рослин, які не можна садити поряд із гортензіями. Азалія / Фото: Credits

Азалії та гортензії не є гарними компаньйонами. Азалії віддають перевагу кислому ґрунту, водночас гортензії добре почуваються в грунті з рН від злегка кислого до слаболужного. Якщо ви спробуєте відрегулювати pH ґрунту відповідно до запитів однієї рослини, то можете завдати шкоди іншій.

Горіх

5 рослин, які не можна садити поряд із гортензіями. Горіх / Фото: Credits

Волоські горіхи виробляють речовину, відому як юглон, яка є токсичною для багатьох рослин, включно з гортензіями. Юглон потрапляє у ґрунт і може зупинити зростання гортензій або навіть убити їх.

Ба більше, крони дерев волоського горіха створюють густу тінь, яка пригнічує здатність гортензій використовувати фотосинтез.

Інвазивні види

5 рослин, які не можна садити поряд із гортензіями. Англійський плющ / Фото: Credits

Такі рослини, як англійський плющ або бамбук, можуть швидко зайняти місце в саду, витіснивши гортензії та інші рослини. Їхнє агресивне поширення може обмежити простір, необхідний гортензії для зростання, а також конкурувати за поживні речовини у ґрунті.

Соняшники

5 рослин, які не можна садити поряд із гортензіями. Соняшник / Фото: Credits

Відомо, що соняшники є алелопатами, тобто вони виділяють у ґрунт хімічні речовини, які можуть пригнічувати зростання інших рослин.

Крім того, їхні великі розміри й потреба в сонячному світлі можуть затінити гортензії, позбавивши їх необхідного світла.

Вологолюбні рослини

5 рослин, які не можна садити поряд із гортензіями. Береза / Фото: Credits

Такі рослини, як верби або берези, потребують багато води і можуть конкурувати з гортензіями за вологість, що призводить до водного стресу. Гортензія потребує багато вологи, особливо в літні місяці, і конкуренція за воду може заважати її зростанню і цвітінню.

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