Вбивці гортензій: 5 рослин, які не можна садити поряд із ними

Гортензії – одні з найгарніших рослин у вашому саду. Але вони вимагають особливого ставлення до себе і не витримують терплять сусідства деяких видів.
Гортензії — це гарні чагарники, які розфарбовують наш сад у рожеві, сині й фіолетові кольори. Однак не всі рослини дружать із ними.
Експерти назвали Еxpress.co.uk п'ять рослин, які не варто садити поряд із гортензіями, оскільки вони можуть завадити їм зростати і навіть убити їх.
Азалії
Азалії та гортензії не є гарними компаньйонами. Азалії віддають перевагу кислому ґрунту, водночас гортензії добре почуваються в грунті з рН від злегка кислого до слаболужного. Якщо ви спробуєте відрегулювати pH ґрунту відповідно до запитів однієї рослини, то можете завдати шкоди іншій.
Горіх
Волоські горіхи виробляють речовину, відому як юглон, яка є токсичною для багатьох рослин, включно з гортензіями. Юглон потрапляє у ґрунт і може зупинити зростання гортензій або навіть убити їх.
Ба більше, крони дерев волоського горіха створюють густу тінь, яка пригнічує здатність гортензій використовувати фотосинтез.
Інвазивні види
Такі рослини, як англійський плющ або бамбук, можуть швидко зайняти місце в саду, витіснивши гортензії та інші рослини. Їхнє агресивне поширення може обмежити простір, необхідний гортензії для зростання, а також конкурувати за поживні речовини у ґрунті.
Соняшники
Відомо, що соняшники є алелопатами, тобто вони виділяють у ґрунт хімічні речовини, які можуть пригнічувати зростання інших рослин.
Крім того, їхні великі розміри й потреба в сонячному світлі можуть затінити гортензії, позбавивши їх необхідного світла.
Вологолюбні рослини
Такі рослини, як верби або берези, потребують багато води і можуть конкурувати з гортензіями за вологість, що призводить до водного стресу. Гортензія потребує багато вологи, особливо в літні місяці, і конкуренція за воду може заважати її зростанню і цвітінню.
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