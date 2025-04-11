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ТСН у соціальних мережах

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Великдень: цікавий метод фарбування яєць за допомогою куркуми

Такий спосіб фарбування не лише безпечний для здоров’я, а й дозволяє створити унікальні, природні відтінки без жодних хімічних барвників.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Великдень: цікавий метод фарбування яєць за допомогою куркуми

Великдень: цікавий метод фарбування яєць за допомогою куркуми / © Credits

Куркума — це спеція яскраво-жовтого кольору, яку отримують із кореня рослини Curcuma longa. Вона активно використовується у кулінарії та медицині, а також чудово підходить як натуральний барвник. Яйця, зварені у відварі куркуми, набувають насиченого золотисто-жовтого відтінку, який нагадує сонце — символ тепла, життя та воскресіння.

Каркаде — сушені пелюстки гібіскусу, відомі своїм червоно-рожевим кольором. У поєднанні з куркумою цей інгредієнт створює надзвичайно цікавий ефект: колір яєць стає багатогранним, з ледь вловимими переливами та м’якими переходами між відтінками. Як пофарбувати яйця за допомогою цих інгредієнтів і створити цікаві крашанки, які стануть справжньою окрасою вашого великоднього кошика, розповіли на сторінці katya_rybalka.

Для приготування відвару вам знадобиться

  • Мелена куркума 1 ст. л

  • Сушені пелюстки каркаде 4 ст. л

  • Вода 1,5 літра

  • Білі яйця 6–10 шт.

  • Рослинна олія 

Спосіб приготування

  1. У каструлю налийте 1,5 літра води. Додайте куркуму та каркаде, доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні приблизно 10 хв.

  2. Обережно покладіть сирі яйця у відвар. Варіть на малому вогні ще 10 хв.

  3. Після варіння зніміть каструлю з вогню та залиште яйця у відварі настоюватися ще на кілька годин. Чим довше вони лежатимуть у рідині, тим інтенсивнішим буде колір. Оптимально — залишити на ніч.

  4. Обережно дістаньте яйця з відвару, дайте їм повністю висохнути на рушнику. Після цього змастіть кожне яйце невеликою кількістю рослинної олії, щоб надати крашанкам благородного блиску.

Поради:

  • Щоб уникнути тріщин, перед варінням заздалегідь вийміть яйця з холодильника — вони мають бути кімнатної температури.

  • Перед фарбуванням варто ретельно помити яйця губкою — це допоможе кольору краще лягти на шкаралупу.

  • Зберігайте крашанки у холодильнику, якщо плануєте їх споживати.

Відтінки варіюються від золотисто-жовтого до оливково-мідного — залежно від часу витримки, якості спецій та кольору яєчної шкаралупи. А ще — це чудова можливість долучити дітей до творчого процесу та розповісти їм про давні традиції у новому форматі.

Спробуйте такий метод фарбування і ваш Великдень стане ще яскравішим і теплішим.

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