ТСН у соціальних мережах

75
2 хв

Великодні яйця, як з картинки — простий лайфгак із фарбування

Великдень — це не лише про смак, а й про атмосферу. І крашанки тут займають особливе місце.

Станіслава Бондаренко
Крашанки tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Крашанки tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Якщо ви хочете чогось нового на Великдень, але без складних технік і багатогодинної метушні, є рішення. На сторінці Готуємо_в_Кайф розповіли про простий, але ефектний спосіб фарбування яєць, який перетворює звичайні крашанки на справжній артоб’єкт за лічені хвилини. Тренд на прості техніки давно підкорив соцмережі, а цей спосіб один із найгеніальніших у своїй простоті.

Секрет методу у звичайному рисі, саме він створює той самий «крапчастий» ефект, який має складний вигляд, але робиться буквально за секунди. Цей спосіб не потребує спеціальних інструментів, підходить навіть для дітей, дозволяє експериментувати з кольорами та дає унікальний візерунок на кожному яйці. Жодне не буде однаковим і це головна магія.

Що потрібно

  • варені яйця

  • рис

  • харчові барвники

  • пакет або контейнер

Як зробити

  1. Насипте рис у пакет або невеликий контейнер.

  2. Капніть кілька крапель харчового барвника.

  3. Добре перемішайте рис, щоб він рівномірно забарвився.

  4. Покладіть варене яйце всередину.

  5. Закрийте пакет і добре потрясіть приблизно 10–20 секунд.

  6. Дістаньте яйце і залиште його висихати.

Все, стильна крашанка готова.

Цей лайфгак ідеально вписується у сучасний ритм життя, все швидко, просто та красиво. Плюс, це чудова активність для всієї родини, мінімум бруду та фарби навколо, а результат має вигляд як із дизайнерської майстерні. А ще це чудовий спосіб залучити дітей до святкових традицій у форматі гри.

Іноді найкращі ідеї — це ті, які лежать на поверхні. Фарбування яєць рисом — саме такий випадок, адже це мінімум зусиль, максимум естетики.

