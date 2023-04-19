Вертикальний город: як виростити врожай овочів на балконі

Бажаєте виростити город, але відчуваєте, що у вас немає місця? Живете у місті, але мрієте про домашні помідори та огірки? Спробуйте облаштувати вертикальний город, це можливо за наявності навіть невеликого балкона і, звичайно, великого бажання.

За невеликого планування та уяви город можна облаштувати будь-де, незалежно від місця. Подумайте про вертикальний город. Ви зможете отримати багато свіжих овочів на дуже обмеженій території.

Як створити вертикальний город, розповідає Gardening know how.

Як вибрати місце для вертикального городу та які культури вирощувати

Перший крок – визначити, наскільки підходять для вертикального городу умови у тому місці, де ви хочете його розмістити, наприклад, на балконі. Кількість сонячного світла буде головним фактором, що визначає, яким рослинам віддати перевагу. Наприклад, якщо ви живете в районі, оточеному іншими будинками, балкон або патіо більшу частину часу можуть перебувати в тіні; тому ви повинні вибирати рослини відповідно. Листові овочі, такі як салат, капуста та зелень, добре ростуть за обмеженого сонячного світла, що робить їх добрим вибором для тінистих місць.

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Якщо вам пощастило з великою кількістю сонячного світла, ваш вибір рослин буде більшим, тому що овочі найкраще ростуть на відкритому сонці. Вибір тут може включати: помідори, перець, картоплю, квасолю, моркву, редиску. Навіть такі культури як кабачки, гарбуз та огірки, можна вирощувати, якщо ємність досить глибока, щоб вмістити їх, і є належні опори. Заповніть контейнери торфяним мохом та підхожлю ґрунтовою сумішшю з додаванням компосту або гною.

У чому вирощувати рослини вертикального городу

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Майже будь-який овоч, який можна вирощувати у саду, також добре підійде для вирощування у контейнерах. Майже будь-який тип контейнера можна використовувати для вирощування овочевих рослин. Старі каструлі, дерев'яні ящики, банки з-під кави об'ємом 3,5 л і відра об'ємом 19 л можна використовувати для вирощування сільськогосподарських культур, якщо вони організувати достатній дренаж.

Як організувати вертикальний город

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Оскільки більшість овочів можна легко вирощувати в контейнерах, полиці дозволяють вирощувати різні види овочів на кожній полиці настільки високо, наскільки ви можете дотягнутися або наскільки дозволяє простір. Ви можете розташувати вертикальний город так, щоб усі рослини отримували достатню кількість сонячного світла одночасно. Хоча можна використовувати будь-який тип стелажів, найкращий тип – із планками. Це забезпечить хорошу циркуляцію повітря, а під час поливання зайва вода з верхніх полиць стікатиме на нижні.

Якщо вам не підходять полиці, контейнери можна розташувати на ярусах, утворюючи вертикальний вигляд. Крім того, овочі можна вирощувати у підвісних кошиках або на шпалерах.

Як вирощувати овочі у підвісних кошиках

Підвісні кошики можна розмістити на балконі або на вішаках. У підвісних кошиках можна вирощувати безліч видів овочів, особливо ампельні. Перець і помідори чері не тільки мають добрий вигляд у підвісних кошиках, але й чудово ростуть у них.

Поливайте їх щодня, оскільки підвісні кошики схильні до висихання, особливо під час спекотних періодів.

Як вирощувати овочі на шпалерах

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Шпалери можна використовувати для підтримки стельових або виноградних культур. Шпалери також можуть слугувати підтримкою для бобів, гороху, помідорів та кучерявих культур, таких як кабачки та огірки. Використання стебел кукурудзи або соняшнику — ще один чудовий спосіб скористатися вертикальним простором і зробити цікаві опори для бобів та інших овочів, що в'ються. Використовуйте драбину як імпровізовані ґрати для підтримки кучерявих рослин, таких як гарбуза. Сходи можна використовувати для лоз, а також розміщувати овочі на її сходах для додаткової підтримки — це також добре працює з рослинами помідорів.

Будьте винахідливими і знайдіть те, що підходить вам і вашій унікальній ситуації. Вирощування вертикального городу — це ідеальний спосіб насолоджуватися рясним урожаєм свіжих овочів на обмеженому просторі.

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