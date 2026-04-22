Весняне оновлення дому

Весною ми інтуїтивно хочемо змін, наприклад, у гардеробі, настрої чи ритмі життя. Проте найчастіше забуваємо про простір, у якому проводимо найбільше часу. Видання Real Simple розповіло про поради, які допоможуть буквально «вдихнути» в оселю нове повітря. І головний секрет тут у тому, що потрібно не купувати, а позбуватися, щоб зробити інтер’єр світлішим.

Інтер’єр, як і природа за вікном, має змінюватися разом із сезонами. Весна — це про світло, простір і легкість. І досягти цього можна простими, проте дуже ефективними рішеннями.

Важкі штори

Починати варто з вікон, саме вони задають тон усьому простору. Дизайнерка Джастін Стерлінг радить ретельно вимити вікна та відкрити штори чи замінити їх на легші.

Щільні тканини можуть буквально «красти» денне світло. Натомість легкі фіранки з бавовни або льону пропускають більше сонячного світла та одразу змінюють атмосферу кімнати.

Оксамитові подушки

Оксамит асоціюється з теплом і глибиною — саме тим, що добре працює взимку, але не навесні. Дизайнерка Крістін Татл рекомендує замінити оксамитові подушки й текстиль на легші матеріали, наприклад, льон чи бавовну. Крім того, темні, насичені відтінки варто прибрати до осені, віддавши перевагу світлим і нейтральним.

Теплі пледи

Вовняні ковдри та пухнасті пледи — майже обовʼязковий елемент холодних вечорів. Однак навесні вони мають занадто важкий вигляд. Першими «йдуть до шафи» масивні покривала, мохерові пледи та штучне хутро. Їх замінюють легкий кашемір і бавовняні варіанти. Це невелика деталь, але саме вона створює відчуття сезонності.

Загромаджений журнальний столик

Весна не додає, а звільнює простір. Взимку журнальний столик часто стає центром декору: там лежать книжки, свічки, журнали та дрібні аксесуари. Але навесні, як пояснює Крістін Татл, важливо зменшити «візуальну масу». Найкращим рішенням буде залишити поверхню майже порожньою та додати лише вазу зі свіжими квітами.

До речі, нарциси — один з улюблених варіантів дизайнерів для створення весняного настрою.

Темний посуд

Весняне оновлення стосується не лише вітальні. Дизайнерка Сара МакДеніелз радить прибрати посуд «коштовних» глибоких відтінків і темні сервірувальні елементи. Натомість оберіть білий, ніжно-жовтий, світло-рожевий та легкі сезонні принти. Світлі кольори краще відбивають світло та роблять простір візуально більшим і свіжішим.

Штучні та сухі квіти

Взимку штучні композиції — практичне рішення, проте навесні вони втрачають свою актуальність. Сухі квіти накопичують пил, темні вази «обтяжують» простір, і такі композиції візуально затемнюють кути.

Альтернатива очевидна — живі квіти, зелень і навіть одна гілка з саду. Сезонний декор може бути дуже простим, головне, щоб у домі було щось «живе».

Весняне оновлення дому — це не про масштабний ремонт і великі витрати, а про уважність до деталей та готовність відпустити те, що більше не працює. Іноді достатньо прибрати важкі тканини, впустити більше світла та залишити трохи «порожнечі», щоб простір почав дихати разом із вами.