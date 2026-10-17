Весняне цвітіння крокусів: незвичні способи садіння восени

Крокуси / © Associated Press

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Блогерка Катерина Мазурець розповіла про два цікаві способи садіння крокусів, які допоможуть створити красиві квіткові композиції та прикрасити підвіконня навесні.

Перший спосіб

Для першого способу візьміть глиняний горщик і обережно розбийте його навпіл. Занурте половинку у землю розбитим краєм донизу. Всередину та ніби візуальним потічком викопайте яму. Додайте у неї ґрунт, добриво та пісок. Розмістіть крокуси так, щоб цибулини не торкалися одна одної. Навесні вони утворять красиву квіткову композицію.

© Associated Press

Другий спосіб

Цей тип садіння підійде тим, хто хоче виростити крокуси у горщику.

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Насипте на дно дренаж, додайте ґрунтову суміш, сформуйте гірку, ущільніть її та полийте. Потім щільно розкладіть цибулини по спіралі, рухайтеся до середини. Зверху ґрунтом їх присипати не потрібно. Після садіння поставте горщик у темне прохолодне місце для зимівлі. Коли настане час, перенесіть його на підвіконня та зможете насолоджуватися весняною красою вдома.

Крокусам потрібен період прохолоди. Однак просто поставити горщик у темне місце недостатньо — важливо підтримувати відповідну температуру й не допускати ані пересихання, ані перезволоження ґрунту.

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Ці прості способи садіння допоможуть по-новому поглянути на вирощування крокусів, адже трохи підготовки восени і навесні можна отримати яскраву квіткову прикрасу для саду чи оселі.

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