Весняні інтерʼєрні тренди, які будуть популярні цього року

Від романтичних деталей у спальнях до незвичних металевих акцентів, інтер’єр весни 2026 року поєднує класику та новаторство. Навіть якщо ви не плануєте повний ремонт, кілька трендових ідей допоможуть вашому дому мати свіжий, затишний та стильний вигляд. Видання Real Simple надало поради щодо того, що стане головним трендом у домашньому дизайні цієї весни.

Балдахіни над ліжком

Можна оживити спальню за допомогою балдахінів. Вони повертають романтичну нотку та миттєво роблять кімнату особливою. Не обов’язково купувати дорогий чотиристовпне ліжко, можна встановити стельові карнизи чи тонкі рейки та красиво задрапувати тканину.

Контрастні шви на меблях

Якщо вам подобаються візерункові дивани, але поки що важко наважитися на повний експеримент, спробуйте контрастні шви. Цей хитрик для подушок чи меблевих оббивок додає стильний акцент без зайвої помпезності.

Металеві акценти

Золоті деталі панували десятиліттями, але цього сезону їм на зміну приходить п’ютер і срібло. Декоратори радять вводити ці металіки через дрібні акценти, наприклад, вази, підставки та свічники. П’ютер ідеально поєднується з теплими металами, такими як мідь і латунь, та створює м’яке, тепле світло у кімнаті.

Світло

Варто приділити увагу освітленню, лампи, що змінюють інтенсивність світла від сходу до заходу сонця, допомагають краще спати та підтримувати концентрацію вдома. Сучасні лампи без мерехтіння та з низьким рівнем ЕМ-випромінювання створюють комфортне та безпечне середовище.

Художня підлога

Дерев’яні дошки залишаються класикою, але весною у моді складні візерунки паркету, мозаїки та теракота. Така підлога додає інтер’єру характеру та робить навіть найпростішу кімнату елегантною.

Секретні двері та приховані меблі

Приховані двері та меблі стають популярними. Вони додають одночасно практичності та інтриги. Можна використовувати їх для створення додаткового зберігання чи секретного проходу, який не порушує цілісності дизайну кімнати.

Персональні акценти

Цього року тренд — особисті, історичні предмети, а не безликі речі з мас-маркету. Оточуйте себе речами, які мають для вас значення, наприклад, різні колекції, аксесуари та сувеніри з подорожей. Такий підхід робить простір живим і щирим, а дизайн унікальним.

Весна — період, коли можна оживити простір, додати кольору, текстур і деталей, які роблять будинок особистісним. Цього сезону дизайн об’єднує романтику, сучасні технології та увагу до деталей.