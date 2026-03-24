Повернення до саду після холодів — завжди мікс емоцій, адже це трохи хаосу, трохи натхнення та багато планів. Однак хороша новина полягає у тому, що навіть базові сезонні роботи можуть кардинально змінити вигляд вашої ділянки. За порадами видання Martha Stewart, достатньо системно підійти до весняного догляду — і ваш сад віддячить пишним квітом і соковитою зеленню.

Оцініть стан саду після зими. Почніть із «ревізії» простору, яку можна поділити на три рівні. Верхній рівень — перевірте дерева та кущі на наявність сухих гілок, тріщин та ознак хвороб. Середній рівень — обріжте торішні багаторічники та приберіть усе зайве. Нижній рівень — огляньте доріжки, паркани та сходи після морозів. Це допоможе побачити повну картину та нічого не пропустити.

Приведіть до ладу садові інструменти. Перед активним сезоном важливо наточити леза, змастити металеві частини та продезінфікувати секатори. Це не лише подовжить життя інструментам, а й зробить роботу безпечнішою.

Заповніть «порожні місця». Весна — ідеальний час, щоб додати нові рослини, як-от багаторічники, кущі та дерева. Вони створюють структуру, додають кольору та приваблюють таких запилювачів, як бджоли та метелики.

Подбайте про газон. Щоб трава мала вигляд як із Pinterest, очистьте її від зимового сміття, підсійте проблемні ділянки, перевірте газонокосарку та складіть графік поливання. Варто поливати приблизно раз на тиждень, але з урахуванням погоди.

Обрізайте правильно кущі. Обрізання — це не про «зрізати зайве», а про здоров’я рослин. Весняно-квітучі рослини треба обрізати після цвітіння, інші — наприкінці зими чи ранньою весною. Головне, прибрати сухі та пошкоджені гілки.

Створіть нові клумби. Якщо ви хочете освіжити ділянку, спробуйте перекопати ґрунт, додати компост, очистити від бур’янів і вирівняти поверхню. Це база для красивого квітника.

Спробуйте рослини з відкритою кореневою системою. Це бюджетний та ефективний спосіб садіння. Такі рослини швидше адаптуються та мають здоровішу кореневу систему. Ідеально для троянд, плодових дерев і хост.

Пересадіть контейнерні рослини. Якщо у вас є рослини у горщиках, весною саме час перенести їх у ґрунт. Можна закопати контейнер у землю, це зменшить поливання і спростить догляд.

Підживіть сад. Навесні рослини потребують «палива», як-от універсального добрива, компосту та органічного підживлення. Це стимулює активний ріст і цвітіння.

Запустіть компост. Компост — це екологічно та практично. Використовуйте «зелені» (трава, бур’яни) та «коричневі» (сухе листя, солома) відходи. Так ви отримаєте ідеальне натуральне добриво.

Подбайте про птахів. Чисті годівниці та поїлки — запорука здоров’я птахів. Регулярно мийте їх, змінюйте воду та дезінфікуйте. Крім того, вони також приваблюють корисних комах.

Додайте мульчу. Мульча — маленький секрет з великим ефектом, адже вона зберігає вологу, стримує бур’яни та покращує вигляд саду. Однак не насипайте її впритул до стовбура дерева.