Весняне обрізування дерев і кущів: експерти назвали п'ять найпоширеніших помилок

Весняне обрізування дерев – важливий етап роботи в саду. Воно проводиться для того, щоб стимулювати нове зростання і зберегти рослини здоровими. Однак під час обрізування часто припускаються деяких поширених помилок, яких неодмінно варто уникати.

Обрізування – це проста робота, метою якої є видалення небажаних гілок для поліпшення структури дерева або куща, а також для забезпечення нового здорового зростання. Проте експерти з садівництва кажуть, що навіть найменша помилка під час цього процесу може мати катастрофічні наслідки.

Експерти з садівництва назвали Еxpress.co.uk найпоширеніші помилки, яких припускаються під час обрізування.

Не перестарайтеся

Якщо проводити обрізування занадто агресивно, це може назавжди пошкодити рослину, зупинити зростання і зробити її сприйнятливою до хвороб.

Хоча кожну рослину й кущ необхідно обрізати по-різному, мета полягає в тому, щоб видалити хворі та пошкоджені гілки для стимулювання нового зростання.

Якщо рослина або дерево мають вигляд пригніченого чи пошкодженого під час або після обрізування, це може бути пов'язане з тим, що його обрізали дуже сильно.

Не варто також обрізати занадто сильно листя, яке необхідне рослині для виробництва "живлення". Надмірне обрізування листя вашої рослини означає, що воно не зможе його виробляти.

Правильно обирайте час

Обрізайте рослину, коли вона перебуває у стані спокою. Обрізання різних чагарників, дерев або квітів, коли вони активно ростуть, може пошкодити їх.

Ріжте під кутом

Під час процесу важливо обрізати гілки та стебла під кутом. Це робиться для того, щоб на нижній частині гілки не накопичувалася вода, яка потенційно може призвести до захворювань.

Неправильно робити зріз надто близько до стовбура або надто далеко від нього, якщо ви підрізаєте дерево.

Намагайтеся уникати неправильного зрізу під час обрізування, оскільки це може призвести до пошкодження рослини. Правильне обрізування зводить до мінімуму шкоду, що завдається дереву, і дозволяє йому швидко відновитися.

Тримайте секатор у чистоті

Обрізуйте обов'язково чистим секатором і дезінфікуйте його під час роботи, переходячи від однієї рослини до іншої. Чисті секатори важливі для запобігання хворобам, які можуть вбити рослину.

Не чіпайте верхівку

Одна з найбільших помилок для будь-якого садівника під час обрізування – обрізати верхівку дерева. Це створює набагато більше проблем, ніж вирішує, стверджують експерти.

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