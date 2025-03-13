Весняне садівництво: що потрібно робити у березні

Березень – це місяць пробудження природи. Дні стають довшими, перші теплі промені сонця зігрівають землю і сад починає оживати після зимового спокою. Саме час взятися за підготовку ділянки до нового сезону цвітіння.

Догляд за садом у березні сприяє здоровому росту рослин і задає тон усьому весняно-літньому сезону. На сторінці fieldgateflowers розповіли лише про декілька простих кроків, які допоможуть забезпечити доглянутий вигляд клумб і сприятимуть рясному цвітінню та подальшій врожайності.

Що варто зробити цього місяця

Посів насіння під укриттям

Перші весняні посіви – запорука красивих квітників і продуктивного городу. Витривалі однорічники варто висіяти під укриттям, щоб вони швидше набрали сили. Забезпечення тепла та вологості на початковому етапі допоможе отримати міцніші та стійкіші рослини.

Перевірка системи поливу

Зима могла пошкодити шланги, труби чи крани, тому варто ретельно оглянути всю систему зрошення. Перевірка та усунення дрібних несправностей зараз допоможе уникнути проблем, коли настане спека та регулярний полив стане необхідністю.

Мульчування ґрунту

Мульчування – це ключовий етап весняного догляду за рослинами. Воно допомагає зберігати вологу у ґрунті, стримує ріст бур’янів і додає корисних речовин. Найкраще використовувати натуральні матеріали, такі як деревна стружка, скошена трава чи компост.

Жоржини у горщиках

Якщо восени жоржини були викопані для зберігання, їх потрібно поступово пробуджувати. Занадто раннє висаджування у відкритий ґрунт може призвести до їхньої загибелі через весняні приморозки, тому краще поки що залишити їх у теплих умовах.

Обрізання багаторічників

Цього місяця варто оновити рослини, видалити сухі чи пошкоджені пагони. Вербена, рудбекія, ехінацея та інші багаторічники потребують правильного весняного обрізання, це сприятиме їхньому омолодженню та активному росту.

Очищення клумб і грядок

Залишки торішнього листя, сухе гілля та бур’яни можуть стати розсадником шкідників і хвороб, тому важливо ретельно прибрати клумби та город. Це також покращить аерацію ґрунту та полегшить догляд за рослинами у майбутньому.

Весняний сад — це місце натхнення та відпочинку

Початок весни – це чарівний період, коли природа оживає і садівники можуть спостерігати за першим ростом своїх рослин. Догляд за садом у березні не лише гарантує майбутнє буйне цвітіння та хороший врожай, а й дає можливість насолодитися першим теплом, свіжим повітрям і спокоєм природи. Регулярна турбота про сад перетворить його на затишне місце, де кожен день приноситиме естетичне задоволення.

Ми також писали про те, як виростити зелений часник на підвіконні.

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