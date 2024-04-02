Весняні роботи в саду: що потрібно зробити насамперед

Весняні роботи в саду дещо відрізняються від регіону до регіону, але щойно ґрунт трохи прогріється і висохне, у всіх садівників розпочнеться сезон активності.

Весняні роботи в саду містять загальний догляд, посів, підживлення та боротьбу зі шкідниками та бур'янами. Весна також є прекрасним часом для посадки дерев і рослин з голим корінням.

Про те, що необхідно зробити в саду насамперед, розповідає Gardening know how.

Коли розпочинати роботи в саду

Залежно від регіону, земля у вашому саду може бути сильно заболоченою. У цьому разі рекомендується не копатися в багнюці, тому що ви ризикуєте ущільнити її, а натомість почекати, поки ґрунт стане вологим. Якщо ви не готові відкладати початок робіт, використовуйте для ходіння сходи або підстеліть дошки та починайте.

Прибирайте сміття

Прибирання саду / Фото: Credits

Почніть сезон із генерального прибирання сміття. Майже завжди у саду після зими будуть гілки, листя чи голки, які потрібно прибрати. Водночас пам'ятайте про те, що практично все садове сміття можна компостувати.

Наведіть лад у інструментах

Навести лад у садових інструментах перед початком сезону просто необхідно. Очистьте, заточіть, продезінфікуйте, а потім злегка змастіть секатори олією, щоб підготувати їх до одного з перших весняних завдань у саду — обрізки.

Очистьте водоймища

Ще одним пунктом контрольного списку весняного саду має бути усунення води, що стоїть, та очищення водних об'єктів. Це означає викидання горщиків квітів, наповнених водою, очищення водних об'єктів, фонтанів, декоративних ставків, озер, резервуарів з водою і купелів для птахів.

Мульчуйте або мийте доріжки

Як позбутися бур'янів / Фото: Credits

Також необхідно відремонтувати чи повторно мульчувати доріжки. Якщо у вас бруковані доріжки, саме час їх помити і поборотися з бур'янами на них. Це забезпечить вам чистий прохід, і ви не розноситимете бруд.

Перевірте полив

Огляньте свою іригаційну систему — чи потрібні їй нові розпилювачі, чи є витоки, які потребують усунення. Перевірте також, чи не потрібно перенести полив через те, що якісь рослини надто розрослися.

Подбайте про рослини, які рано квітнуть

Після того, як ви зібрали всі зламані гілки, трохи прогрійте граблями ділянки квітучих цибулин. У цей самий час вичищайте сміття навколо рослин, які рано квітнуть, зокрема півоній та лілейників.

Займіться обрізанням

Весняне обрізування / Фото: Credits

Сильна обрізка вже мала бути зроблена, але, швидше за все, залишаться зламані гілки та гілки, з якими доведеться розібратися. Зараз також гарний час, щоб зробити обрізку троянд.

Обрізайте декоративні трави до висоти 8-12 дюймів (20-30 см) до початку нового зросту.

Посадіть та посійте квіти та овочі

Розсада / Фото: Credits

Саме час вирощувати квіти та овочі на розсаду та сіяти у ґрунт те, що цього не потребує.

Удобрюйте рослини

Удобрюйте троянди. Інші весняні квіти, такі як азалії, камелії та рододендрони, удобрюйте після того, як вони відцвітуть.

Нанесіть компост або інший багатий на азот органічний корм навколо дерев, чагарників і багаторічних рослин, що допоможе уповільнити зростання бур'янів і зберегти воду, коли весняні дощі вщухнуть. Тримайте мульчу подалі від стовбурів рослин, щоб уникнути грибкових захворювань.

Знищте бур'яни та шкідників

Вищі температури виводять шкідників і сприяють зростанню бур'янів. Зараз має сенс висмикувати бур'яни до того, як вони встигнуть дати насіння, і збирати вручну равликів і слимаків.

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