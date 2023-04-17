Весняні роботи в саду: шість рослин, які потрібно обрізати просто зараз

Навесні у садівників дуже багато роботи: прибирання, посадження, добриво, боротьба з бур'янами та обрізання. Весна — ідеальний час для обрізування тих рослин, з якими це не роблять восени та взимку.

Весна – час упорядкувати сад після зими і підготувати його до нового сезону. Одним із етапів підготовки є обрізання рослин. Багато весняноквітучих чагарників стають безформними та величезними, якщо їх не обрізати щороку. Обрізування мертвої деревини дає рослині більше місця для дихання і дозволяє світлу проникати всередину крони для здоровішого росту та профілактики грибкових та бактеріальних інфекцій.

Експерт поділився з Express.co.uk списком із шести рослин, які слід обрізати зараз або до кінця весни.

Обрізування необхідне для забезпечення здорового росту, покращення зовнішнього вигляду ваших рослин і є чудовим методом профілактики хвороб рослин.

Фруктові дерева

За словами фахівця з садівництва, фруктові дерева потребують обрізування зараз, оскільки це допомагає стимулювати плодоношення, запобігає хворобам та покращує здоров'я дерев.

Ви повинні приділяти першочергову увагу обрізуванню абрикосових, персикових та вишневих дерев через їхній швидкий ріст. Обрізування плодових дерев полягає у видаленні хворих та пошкоджених пагонів.

Ті гілки, які роблять крону занадто густою і конкурують із опорними гілками, також слід видалити, а молоді однорічні пагони — злегка підрізати.

Садівникам необхідно акуратно підрізати рослини, щоб не зачепити гострим інструментом жодної нирки.

Загорожі

За словами експерта, обрізання живоплотів із бука та вишневого лавра, а також чагарників із самшиту краще проводити ранньою весною. Обрізка надасть їм форму на весь сезон і сприятиме рівномірному росту без залисин.

Обріжте рослини з погано сформованою кроною до половини довжини гілок. Гілки добре сформованих дорослих рослин обріжте на третину.

Використовуйте ручні інструменти, такі як садові ножиці, для обрізування невеликих і молодих живоплотів, оскільки «вони завдають менше шкоди рослині і залишають здорове листя недоторканим».

Для старих рослин та великих живоплотів рекомендуються електричні інструменти, такі як кущоріз, бензопилка та електричні ножиці.

Багаторічні трави

Багаторічні трави, такі як розмарин, чебрець, шавлія і лаванда, також потребують весняної обрізки. У міру зростання багаторічних трав їх пагони подовжуються і дерев'яні.

Весняне обрізування допоможе запобігти цьому і видалити сухі гілки рослин.

Непотрібно сильно обрізати багаторічні трави, просто вкоротіть пагони не більше ніж на чверть їхньої довжини, а потім дайте рослинам достатньо часу для відновлення.

Хвойні

Навесні рекомендується обрізати хвойні дерева, такі як ялівець, тис, туя та ялина, щоб зберегти їхню форму та запобігти грибковим інфекціям. Найкращий час для обрізування хвойних – рання весна, до початку активного росту.

Під час обрізування хвойних дерев садівники повинні використовувати гострі секатори та робити рівні зрізи, не залишаючи зламаних кінців.

Обріжте кінчики пагонів, щоб стимулювати бічне розгалуження і досягти щільної компактної форми. Не зрізайте понад третину довжини втечі за раз, щоб не пошкодити рослину.

Квітучі чагарники

Є багато садових чагарників, які цвітуть навесні і потребують обрізування. Обрізайте їх одразу після цвітіння, щоб рослини зазнали найменшого стресу від цього процесу і винагородили садівників рясним цвітінням протягом наступного сезону.

Бузок, рододендрони та форзиція — одні з найпопулярніших рослин цієї категорії. Якщо садівники обріжуть їх у будь-яку іншу пору року, вони «ризикують втратити цвітіння наступної весни.

Троянди

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Троянди також потребують весняного обрізування, тому що взимку вони часто страждають від переохолодження та замерзання. Навесні садівники можуть оглядати свої рослини та видаляти пошкоджені та вже майже відмерлі пагони доти, доки не залишиться тільки зелена здорова тканина.

Під час обрізування троянд потрібно також позбуватися тонких, слабких і таких, що ростуть всередину, пагонів — це ефективний спосіб запобігти грибковим ураженням і надати рожевим кущам більш привабливий вигляд.

Під час обрізування троянд робіть зріз на 0,5 см вище за бруньку під кутом. Коли ви закінчите обрізання рожевого куща, обробіть зрізи засобом для обрізання, щоб вони не заразилися.

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