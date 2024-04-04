Весняне розбирання речей: 6 простих кроків щодо наведення ладу в будинку

Вільний час вихідними може стати ідеальною можливістю навести лад у будинку та змінити зимовий гардероб, щоб зустріти весну.

Прибирання іноді може здатися нестерпним, проте зрештою воно може принести неймовірні переваги, включаючи полегшення тривоги та депресії, забезпечуючи почуття контролю та виконаного обов'язку.

Якщо ви не знаєте, з чого почати, дослухайтеся до експертних порад, опублікованих в Еxpress.co.uk.

Усвідомте, що вам потрібно навести лад

Більшість із нас зайнятий у житті та/або має дітей та свійських тварин, які тут і там створюють безладдя. Це нормально, так що немає сенсу соромитися від того, що у вас безлад.

Небагато хто з нас любить наводити лад, тому дуже легко відкладати це на потім, але безлад може швидко накопичуватися, якщо ми не стежитимемо за речами. Щойно ви помітите, що ваш житловий простір стає захаращеним, краще одразу втрутитися, перш ніж все вийде з-під контролю.

6 простих кроків щодо наведення порядку в будинку / Фото: Credits

Запитайте себе, чи потрібні вам усі ваші речі

Експерти радять запитувати, чи викликають конкретні предмети радість, щоб визначити, чи слід їх залишити чи викинути. Вони також рекомендують дістати всі місця зберігання, щоб ви могли їх всі побачити візуально. Наприклад, перебираючи шафу, вийміть весь свій одяг, це допоможе вам легше виявити речі, яких можна позбутися.

Коли ви намагаєтеся контролювати свої накопичення, перше, що вам потрібно зробити, це запитати себе, які речі вам справді потрібні, а які просто займають місце.

Розподіліть свої речі по стосах: збережіть, продайте або пожертвуйте

Коли ви перебираєте свої речі, експерт радить поділити все на три категорії: залишити собі, продати чи подарувати.

Експерти зазвичай рекомендують перепродати дорожчий одяг, а решту роздати. Це екологічно безпечний спосіб дати одягу та іншим речам друге життя.

Складіть план продажу своїх речей

Два найважливіші запитання, які слід поставити собі під час цього процесу: чи маю час? Чи потрібні мені додаткові гроші?

Перше питання особливо важливе, і його слід чесно поставити собі, оскільки процес перепродажу може виявитися тривалим та трудомістким. Тим не менш, це може бути чудовим способом заощадити додаткові гроші.

Якщо ви хочете продати предмет, завжди дивіться, за скільки було продано аналогічні речі.

6 простих кроків щодо наведення порядку в будинку / Фото: Credits

Складіть план роздавання своїх речей

Якщо у вас немає часу на перепродаж своїх речей, пожертвування — чудовий спосіб віддати їм належне та дати їм друге життя. Якщо у вас мало часу і ви прагнете гарної карми, то роздача непотрібних речей — відмінний спосіб відчути, що ви робите щось хороше.

Але, перш ніж нести речі до найближчого пункту збору, уважно до них придивіться та відкладіть ті, які дуже сильно поношені, мають плями чи інші дефекти. Такі речі краще просто викинути.

Інвестуйте у функціональне сховище, щоб зменшити безлад

Високофункціональні меблі з місцями для зберігання або легко прибираються контейнери — це чудовий спосіб підтримувати лад у будинку.

Перегляньте способи зберігання ваших речей та максимально їх модернізуйте. Зараз є багато спеціальних пристроїв та лайфгаків, які значно збільшать можливості ваших шаф та полиць.

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