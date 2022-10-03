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Ветеринари проти: людські ліки смертельні для тварин

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Ветеринари проти: людські ліки смертельні для тварин

Фото: Credits

Існує список препаратів, які категорично не можна застосовувати для тварин.

Деякі медикаменти із людської аптечки можуть призвести до органної недостатності, інтоксикації та навіть летальних наслідків у домашніх тварин. Щоб запобігти трагедії, ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна ділиться переліком небезпечних препаратів. 

Нестероїдні протизапальні препарати:

  • Аспірин (ацетилсаліцилова кислота)
  • Ібупрофен, Нурофен
  • Кетанов, Кетофен, Кетотифен, Кетопрофен
  • Парацетамол (ацетамінофен)
  • Анальгін

Мають схожу дію, спричиняючи внутрішні кровотечі, розвиток гострої ниркової та печінкової недостатності, незворотній лізис (руйнування) еритроцитів та анемію, що призводить до летального наслідку, особливо у котів.

  • Но-шпа - відомий спазмолітик, який за парентерального введення (ін‘єкції) спричиняє блювоту, парез тазових кінцівок, особливо у котів.
  • Імодіум (лоперамід) - вкрай токсичний для собак. За діареї є ефективніші та безпечніші засоби (Ентеросгель, Смекта).
  • Нафтизин - судинозвужувальні краплі від нежитю. Дієва речовина нафазолін є сильним симпатоміметиком, який часто призводить до спазму судин голови у котів і собак.
  • Сульфацил (Альбуцид) - очні краплі, які у тварин спричиняють опіки, сліпоту, особливо у котів.
  • Кортикостероїди (Преднізолон, Дексаметазон, Дексафорт) - спричиняють шлунково-кишкові кровотечі, тому призначаються виключно лікарем
  • Людські заспокійливі препарати - слід застосовувати вкрай обережно, індивідуально прораховуючи концентрацію та дозування. Перед застосуванням обов‘язково проконсультуйтеся з ветеринаром.
  • Антибіотики - мають призначатися лише у ветеринарних дозах. Для лікування найкраще застосовувати ветеринарні антибіотики. У разі передозування у тварин виникають анемія, ураження печінки, нирок та нервової системи.
  • Бензилбензоат - мазі та емульсії від коростяних кліщів із ним токсичні для котів.
  • Перметрин - речовина, яка міститься у собачих краплях проти бліх та кліщів. Перметрин дуже токсичний для котів. Можуть спостерігатися підвищене слиновиділення, порушення поведінки, судоми та смерть. Завжди уважно читайте інструкцію.

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Дата публікації
Перегляди
584
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