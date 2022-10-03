Ветеринари проти: людські ліки смертельні для тварин

Існує список препаратів, які категорично не можна застосовувати для тварин.

Деякі медикаменти із людської аптечки можуть призвести до органної недостатності, інтоксикації та навіть летальних наслідків у домашніх тварин. Щоб запобігти трагедії, ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна ділиться переліком небезпечних препаратів.

Нестероїдні протизапальні препарати:

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота)

Ібупрофен, Нурофен

Кетанов, Кетофен, Кетотифен, Кетопрофен

Парацетамол (ацетамінофен)

Анальгін

Мають схожу дію, спричиняючи внутрішні кровотечі, розвиток гострої ниркової та печінкової недостатності, незворотній лізис (руйнування) еритроцитів та анемію, що призводить до летального наслідку, особливо у котів.

Но-шпа - відомий спазмолітик, який за парентерального введення (ін‘єкції) спричиняє блювоту, парез тазових кінцівок, особливо у котів.

Імодіум (лоперамід) - вкрай токсичний для собак. За діареї є ефективніші та безпечніші засоби (Ентеросгель, Смекта).

Нафтизин - судинозвужувальні краплі від нежитю. Дієва речовина нафазолін є сильним симпатоміметиком, який часто призводить до спазму судин голови у котів і собак.

Сульфацил (Альбуцид) - очні краплі, які у тварин спричиняють опіки, сліпоту, особливо у котів.

Кортикостероїди (Преднізолон, Дексаметазон, Дексафорт) - спричиняють шлунково-кишкові кровотечі, тому призначаються виключно лікарем

Людські заспокійливі препарати - слід застосовувати вкрай обережно, індивідуально прораховуючи концентрацію та дозування. Перед застосуванням обов‘язково проконсультуйтеся з ветеринаром.

Антибіотики - мають призначатися лише у ветеринарних дозах. Для лікування найкраще застосовувати ветеринарні антибіотики. У разі передозування у тварин виникають анемія, ураження печінки, нирок та нервової системи.

Бензилбензоат - мазі та емульсії від коростяних кліщів із ним токсичні для котів.

Перметрин - речовина, яка міститься у собачих краплях проти бліх та кліщів. Перметрин дуже токсичний для котів. Можуть спостерігатися підвищене слиновиділення, порушення поведінки, судоми та смерть. Завжди уважно читайте інструкцію.

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