Ветеринари назвали найгірше місце для котячого туалету

Кіт виходить з лотка / © Credits

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Якщо ви не змогли навчити кота ходити до унітазу, туалетний лоток є неминучим атрибутом життя з пухнастим улюбленцем. Знайти правильне місце для лотка — таке, щоб наповнювач не розносився по всьому дому, але водночас щоб кіт охоче ним користувався, — буває непросто.

Ветеринарна лікарка поділилася з Good Housekeeping порадами щодо того, де найкраще розмістити туалет для кота у вашому домі.

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Найкраще місце для котячого туалету

Не варто зосереджуватися на типі кімнати, де ви ставите лоток. Натомість зверніть увагу на те, наскільки часто цією кімнатою користуються люди.

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Найкраще місце для туалету — це тихий куточок, де мало ходять, немає зайвого шуму чи стресу і куди легко дістатися коту, але куди не мають доступу діти чи гості.

Зазвичай такими місцями є підвали та ванні кімнати. Ванні кімнати — чудовий варіант, оскільки підлогу там легко мити, а прохідність людей зазвичай низька. Підвали мають схожі переваги (більше усамітнення), але експертка зазначає, що розміщення лотка в підвалі може створити певні проблеми.

Якщо у кота є проблеми з пересуванням, то необхідність долати сходи може стати непередбачуваною перешкодою, з якою йому краще не стикатися.

Якщо у вашому домі є миші, вони можуть зацікавитися вмістом лотка. Хоча підвал може бути ідеальним місцем, існує ризик, що власники припинять стежити за звичками кота й пропустять тривожні сигнали, пов’язані з сечовипусканням або дефекацією.

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Найгірше місце для котячого туалету

Найгірше місце для лотка — це зона з високою прохідністю та постійним рухом людей, наприклад, кухня. Там кіт може відволіктися або злякатися; до того ж виникає ризик перехресного забруднення. Розміщувати, по суті, туалет посеред кухні — не найкраща ідея.

Спальні теж не завжди є вдалим варіантом, хоча там зазвичай менше людей, ніж в інших частинах оселі. У спальні може з’явитися неприємний запах, якщо кіт «схибить» повз лоток. До того ж, якщо зачинити двері спальні, кіт може опинитися зовні й втратити доступ до свого туалету.

Медичні аспекти

Ви, напевно, чули, що вагітним не варто прибирати котячий туалет. Це слушна порада, яка стосується й інших людей зі станами, що потребують особливої ​​уваги до здоров’я.

На відміну від нас — ми ходимо в унітаз і не торкаємося відходів руками — у випадку з котом вам доводиться прибирати їх фізично. Навіть якщо ви використовуєте рукавички, краще уникати дій, що можуть створити зайвий ризик контакту із забрудненнями для вагітних або людей з ослабленим імунітетом.

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Також варто враховувати стан здоров’я самого кота, обираючи місце для лотка. Це особливо важливо, якщо у вашого улюбленця були проблеми із сечовивідними шляхами (наприклад, захворювання нижніх відділів сечовивідних шляхів), на які часто страждають кастровані коти. Не ставте лоток там, де кіт може легко зазнати стресу, — наприклад, у дитячій кімнаті або в місці, де збираються люди для спілкування, адже стрес може спровокувати рецидив інфекції.

Крім того, не припускайтеся помилки, встановлюючи вдома замало лотків. У кота має бути не одне місце для туалету. Розрахунок простий: візьміть кількість котів у домі й додайте одиницю — це і буде оптимальна кількість лотків.

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