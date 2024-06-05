Ви могли цього не знати: 7 небезпечних рослин, які ростуть у вашому саду

Деякі рослини, які ми вирощуємо у своїх садах, можуть становити небезпеку для домашніх тварин і для людей.

Ті, у кого є домашні тварини, знають, що деяких продуктів слід уникати, але чи знаєте ви, що рослини в саду можуть бути для них небезпечні. Більш того, деякі види рослин можуть бути небезпечними і для людей.

Експерти садівництва GardenBuildingsDirect.co.uk поділилися з читачами Еxpress.co.uk списком рослин потенційно небезпечних для домашніх вихованців.

На щастя, ці рослини не є небезпечними для життя, але можуть викликати проблеми у разі вживаня в їжу.

Ревінь

Ревень / Фото: Credits

Листя ревеню токсичне не тільки для людей, але і для собак. Якщо ви вирощуєте ревінь у своєму саду, тримайте листя в недоступному для ваших тварин місць.

Наперстянка

Наперстянка / Фото: Credits

Можливо, ця рослина вже росте у вашому саду, оскільки це популярна квітка. Незважаючи на це, рослина містить речовини, які впливають на роботу серця наших домашніх тварин.

Кількість отруєнь наперстянкою невелика, але це однаково є попередженням для тих, хто її вирощує у своїх садах.

Болиголов водяний

Болиголов водяний / Фото: Credits

Болиголов водяний також відомий як цикада. Ця рослина може бути шкідливою для людей, а не лише для тварин. Якщо ви доторкнетесь до соку рослини, це може призвести до появи неприємного висипу та пухирів.

Гігантський борщівник

Гігантський борщівник

Ця рослина може становити загрозу, якщо ви вступите з нею в контакт. Незважаючи на те, що ця отруйна рослина належить до сімейства моркви, вона може викликати пухирі та опіки, якщо ви піддастеся його впливу.

Арум Макулатум

Арум Макулатум / Фото: Credits

Лісова квітуча рослина може викликати подразнення шкіри вашого вихованця, якщо він піддасться його впливу.

Нарцис

Нарцис / Фото: Credits

Ви будете здивовані, дізнавшись, що весняна квітка може викликати блювоту та судоми у вашого собаки. Так що, можливо, ви захочете, щоб ваші улюбленці не викопували що-небудь наступного разу, коли випустите їх побігати садом.

Конвалія

Конвалія / Фото: Credits

Незважаючи на дивовижний запах, токсична частина рослини може викликати у вашого вихованця запаморочення і блювання, також може бути подразнювальне висипання.

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