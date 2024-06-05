Ви могли цього не знати: 7 небезпечних рослин, які ростуть у вашому саду

Деякі рослини, які ми вирощуємо у своїх садах, можуть становити небезпеку для домашніх тварин і для людей.
Ті, у кого є домашні тварини, знають, що деяких продуктів слід уникати, але чи знаєте ви, що рослини в саду можуть бути для них небезпечні. Більш того, деякі види рослин можуть бути небезпечними і для людей.
Експерти садівництва GardenBuildingsDirect.co.uk поділилися з читачами Еxpress.co.uk списком рослин потенційно небезпечних для домашніх вихованців.
На щастя, ці рослини не є небезпечними для життя, але можуть викликати проблеми у разі вживаня в їжу.
Ревінь
Листя ревеню токсичне не тільки для людей, але і для собак. Якщо ви вирощуєте ревінь у своєму саду, тримайте листя в недоступному для ваших тварин місць.
Наперстянка
Можливо, ця рослина вже росте у вашому саду, оскільки це популярна квітка. Незважаючи на це, рослина містить речовини, які впливають на роботу серця наших домашніх тварин.
Кількість отруєнь наперстянкою невелика, але це однаково є попередженням для тих, хто її вирощує у своїх садах.
Болиголов водяний
Болиголов водяний також відомий як цикада. Ця рослина може бути шкідливою для людей, а не лише для тварин. Якщо ви доторкнетесь до соку рослини, це може призвести до появи неприємного висипу та пухирів.
Гігантський борщівник
Ця рослина може становити загрозу, якщо ви вступите з нею в контакт. Незважаючи на те, що ця отруйна рослина належить до сімейства моркви, вона може викликати пухирі та опіки, якщо ви піддастеся його впливу.
Арум Макулатум
Лісова квітуча рослина може викликати подразнення шкіри вашого вихованця, якщо він піддасться його впливу.
Нарцис
Ви будете здивовані, дізнавшись, що весняна квітка може викликати блювоту та судоми у вашого собаки. Так що, можливо, ви захочете, щоб ваші улюбленці не викопували що-небудь наступного разу, коли випустите їх побігати садом.
Конвалія
Незважаючи на дивовижний запах, токсична частина рослини може викликати у вашого вихованця запаморочення і блювання, також може бути подразнювальне висипання.
Читайте також: