Ви ні за що не здогадаєтеся: експерт назвав 5 неочевидних засобів проти подряпин на меблях та склі

Як би ми не намагалися зберегти наші меблі в первісному стані, ми не можемо запобігти нормальній зношеності. Найчастіше подряпини на меблях, склі та дзеркалах завдають нам багато занепокоєння.

Складно знайти спосіб швидко і ефективно видалити подряпину, що вже з'явилася, особливо на скляних і дерев'яних поверхнях. Але, виявляється, існують рекомендовані експертами способи очищення меблів та шибок, що дозволяють видалити подряпини з ваших улюблених речей.

Про те, якими засобами це можна зробити, розповідає Woman&Home, якому експерт зі скла запропонував прості та нетрадиційні способи очищення, що дозволяють видалити подряпини на різних поверхнях.

Зубна паста

Це, звичайно, не найочевидніший вибір, коли йдеться про прибирання будинку, але зубна паста є напрочуд чудовим інструментом боротьби з невеликими подряпинами та потертостями.

Зубна паста — м'який абразив, тому вона добре впорається з подряпинами на поверхні. Щоб досягти бажаного ефекту, експерт рекомендує нанести невелику кількість зубної пасти на м'яку губку або тканину та обробити подряпину круговими рухами. Після цього просто візьміть вологу ганчірку та видаліть надлишки з обробленої ділянки.

Харчова сода та вода

5 неочевидних засобів проти подряпин на меблів та склі / Фото: Credits

Якщо ви любите ретельне прибирання будинку, ви, напевно, знайомі з можливостями харчової содою. Вона не тільки чудово дає раду з плямами, що важко видаляються (спробуйте почистити килими харчовою содою, щоб переконатися в цьому), але також корисна під час реставрації пошкоджених меблів.

Просто змішайте рівні частини харчової соди з водою до отримання густої пасти, що за консистенцією нагадує зубну. Потім нанесіть невелику кількість засобу на подряпану зону і відполіруйте круговими рухами, а потім протріть тканиною з мікрофібри.

Злегка абразивна консистенція харчової соди також робить її чудовим інструментом для чищення скляної плити, дозволяючи швидко позбутися залишків жиру і залишків їжі, що пригоріли. Але саме це робить її непридатною для чищення делікатних поверхонь. Обов'язково перевірте, що не можна чистити харчовою содою, щоб переконатися, що не подряпаєте делікатну поверхню.

Прозорий лак для нігтів

Іноді подряпина занадто глибока, щоб її можна було просто відполірувати, а в деяких скляних предметах, де використовується абразив, наприклад харчова сода, це може призвести до ще більших подряпин. Якщо це так, то найкращим варіантом буде заповнення подряпини. Для цього експерт зі скла рекомендує використовувати прозорий лак для нігтів.

"Прозорий лак для нігтів — добрий спосіб заповнити подряпину і зробити її менш помітною", — пояснює експерт. Спочатку очистіть скло, потім нанесіть на подряпину тонкий шар прозорого лаку. Дайте йому повністю висохнути протягом години, перш ніж узяти рідину для зняття лаку та протерти подряпину, щоб видалити його надлишки.

Олія

5 неочевидних засобів проти подряпин на меблів та склі / Фото: Credits

Олія (косметична або рослинна) може проникнути в дрібні подряпини і зробити їх менш помітними. Для цього вам потрібно спочатку очистити подряпану область мильною водою, а потім нанести невелику кількість олії на тканину і акуратно відполірувати нею подряпину повільними круговими рухами. Цей процес дуже схожий на обробку та чищення дерев'яних ложок.

Продовжуйте робити це, злегка натискаючи, а потім просто витріть надлишки олії, щойно закінчите. За потреби ви завжди можете повторити це.

Бананова шкірка

5 неочевидних засобів проти подряпин на меблів та склі / Фото: Credits

Шкірку можна використовувати як незвичайний, але ефективний спосіб обробки легких подряпин на поверхні. Внутрішня частина бананової шкірки іноді допомагає зменшити появу легких подряпин. Потріть банановою шкіркою подряпану ділянку внутрішнім боком від 30 секунд до хвилини, потім витріть залишки чистою тканиною.

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