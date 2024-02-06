Ви здивуєтеся: експерти назвали 11 речей, які не можна класти до блендера

Чи знаєте ви, що існують продукти, які ніколи не варто класти до блендера?

Блендери – одні з найуніверсальніших кухонних приладів, але є речі, які все ж не варто намагатися в них подрібнити. Деякі продукти надто тверді, що перевантажує мотор і зрештою призводить до поломки, інші інгредієнти можуть затупити леза або навіть призвести до травм.

Woman&home попросили експертів – від шеф-кухарів до технічних фахівців – докладно розповісти про речі, які ніколи не варто класти до блендера.

Лід

11 речей, які не можна класти до блендера / Фото: Getty Images

Коли йдеться про подрібнення льоду, однозначно відповісти на запитання, чи можна використовувати блендер, складно.

Деякі блендери мають достатньо потужні двигуни для подрібнення льоду і тому вони підходять для цього завдання. Але якщо у вас модель, не призначена спеціально для подрібнення льоду, ви зношуєте двигун, що призводить до необхідності ремонту або повної заміни.

Якщо ви знаєте, що збираєтеся використовувати лід у своєму блендері, перш ніж купувати його, варто подивитися специфікації різних брендів, оскільки в деяких із них зазначається, що їхня механіка була протестована на певні функції, як-от подрібнення льоду.

Гарячі рідини

Ми всі колись готували суп на обід і з нетерпінням хотіли подрібнити його, поки він ще гарячий, щоб без зволікань подати до столу. Проблема в тому, що це може нам дорого обійтися. Коли до блендера додаються гарячі рідини, вони виділяють пару, яка швидко створює тиск. Він може створити достатню силу, щоб рідина вибухнула, відірвавши верхню частину блендера, що в кращому разі призведе до дуже брудної кухні, а в найгіршому – до сильних опіків.

Щоб уникнути необхідності мити кухню, спробуйте зачекати, поки рідина охолоне, перш ніж подрібнювати, і завжди міцно тримайте кришку однією рукою під час роботи.

І, звісно ж, жодної небезпеки не буде, якщо ви використовуватимете занурювальний ручний блендер.

Картопля

11 речей, які не можна класти до блендера / Фото: Credits

Всім хочеться однорідного картопляного пюре, і це зрозуміло, бо немає нічого гіршого, ніж картопля з грудочками у стилі шкільного обіду, яка може зіпсувати вечерю. Але ні, блендер вам у цьому не допоможе.

Картопля містить багато крохмалю, який потрібно якомога менше перемішувати під час подрібнення. За допомогою блендера ви отримаєте клейку, тягучу субстанцію, а не легке й повітряне пюре.

Тісто

Ніколи не піддавайтеся спокусі замісити тісто у блендері. Він не має такої ж обертальної дії, як міксер, який намагається імітувати те, як ви замішуєте вручну.

Намагаючись замісити тісто в блендері, ви перестараєтеся з клейковиною в борошні, що призведе до отримання жорсткого і щільного кінцевого продукту.

Сирі волокнисті овочі

11 речей, які не можна класти до блендера / Фото: Credits

Якщо ви коли-небудь намагалися приготувати броколі або кілька паличок селери, ви цілком могли помітити, що через деякий час ваш блендер починає працювати важко. Проблема з овочами з високим вмістом клітковини, які надзвичайно корисні для здоров'я та мають бути включені до збалансованого раціону, полягає в тому, що їхній молекулярний склад у сирому вигляді нелегко зруйнувати.

У блендері волокна таких овочів, як броколі або селера, неминуче залишаться після того, як "м'якуш" перетвориться на пюре, що також ускладнює завдання очищення блендера. Ці волокна намотуються на леза вашого блендера, а це означає, що двигуну вашого приладу доведеться працювати інтенсивніше, і цей процес може призвести до пошкодження мотора.

Якщо ви хочете приготувати пюре з селери або броколі для пиття, найкраще використовувати соковитискач, або просто спочатку бланшуйте чи варіть їх, щоб пом'якшити деякі волокна, що допоможе вашому блендеру легше їх прорізати.

Заморожені фрукти

11 речей, які не можна класти до блендера / Фото: Credits

Тверді заморожені фрукти мають майже таку саму щільність, як і лід. І їхнє подрібнення може легко призвести до пошкодження вашого блендера, якщо його двигун недостатньо потужний.

Дайте замороженим фруктам кілька хвилин, щоб вони трохи розм'якнули, перш ніж перетворити їх на пюре. Вони, як і раніше, залишаться "морозними", роблячи ваш напій приємним і прохолодним, але мотору буде набагато легше і це допоможе продовжити термін служби вашого блендера.

Кістки

Кістки надзвичайно важко зламати, особливо ті, що містяться у червоному м'ясі, як-от яловичина чи баранина. Якщо ви випадково подрібните шматочки кісток у блендері, вони можуть затупити леза, що призведе до менш ефективного подрібнення у майбутньому.

Кавові зерна

11 речей, які не можна класти до блендера / Фото: Getty Images

Додавання кавових зерен до блендера не призведе до катастрофічних результатів. Хоча, звісно, ви можете отримати більш нерівномірний помел, ніж якщо б ви використовували спеціальну кавомолку, але головна проблема полягає в тому, що згодом ви затупите леза блендера.

Спеції

11 речей, які не можна класти до блендера

Блендери зазвичай не призначені для подрібнення дрібних частинок, як-от сушені трави та спеції, і тому не є найкориснішим інструментом для їх подрібнення. Великі леза приладів більше підходять для більших фруктів, овочів і бобових, і переважно вони не зможуть розбити сушені трави та спеції на дрібніші шматочки.

М'ясо

11 речей, які не можна класти до блендера / Фото: Credits

Хоча технічно ніщо не заважає подрібнити м'ясо, результати можуть бути далеко не задовільними. Ви можете це зробити, якщо у вас достатньо сильний блендер, але зрештою м'ясо вийде надто однорідним і ви не зможете приготувати з нього соковитий гамбургер або котлети. Все ж краще використовувати для його подрібнення м'ясорубку.

Занадто багато рідини

Додавання занадто великої кількості рідини означатиме, що ви ніколи не отримаєте однорідну суміш із того, що готуєте.

Натомість спробуйте додавати рідину потроху, поступово розріджуючи суміш, поки не буде досягнуто необхідної консистенції. Додавання занадто малої кількості рідини – теж помилка, через це ваш блендер важко перемелюватиме інгредієнти, тому необхідно ретельно збалансувати правильну кількість рідини, щоб усе було легко подрібнено.

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