Від нержавійної сталі до міді: як правильно почистити кухонну мийку / © Associated Press

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Все це можна легко виправити — і не обов’язково купувати дорогі професійні засоби. Достатньо мати під рукою кілька базових інгредієнтів і знати перевірені способи очищення. Видання Martha Stewart розповіло, як ефективно почистити кухонну мийку з нержавіючої сталі, порцеляни, міді, а також злив, не пошкоджуючи поверхню та не порушуючи природний блиск матеріалу.

Як часто потрібно чистити кухонну мийку

Щоденне користування мийкою означає, що вона повинна проходити ретельне очищення щонайменше раз на тиждень. Це не тільки забезпечить чистоту, а й запобігатиме розмноженню бактерій, які можуть викликати запахи та навіть передаватися на продукти.

Як почистити мийку з нержавійної сталі

Раковини з нержавійної сталі популярні завдяки своїй міцності та сучасному вигляду. Але неправильне чищення може залишити подряпини. Важливо очищати їх у напрямку волокон сталі, щоб зберегти гладкість і блиск.

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Що знадобиться:

Гаряча вода

Засіб для миття посуду

Харчова сода

Мікрофіброва серветка

Що робити:

Змішайте 1 ч. л засобу для миття посуду з 1 л гарячої води. Нанесіть суміш на мікрофіброву тканину. Протріть мийку у напрямку волокон. Не забудьте почистити кран і ручки. Змийте залишки засобу гарячою водою. Якщо плями залишились — посипте їх харчовою содою, змочіть серветку та повторіть очищення. Промийте водою і витріть насухо чистою тканиною.

Порада: для блиску можна натерти суху мийку оливковою олією на серветці.

Як почистити порцелянову раковину (білу)

Порцелянові раковини мають гладку, привабливу поверхню, але легко забруднюються. Білі поверхні особливо чутливі до плям від чаю, кави та овочів.

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Що знадобиться:

Тепла вода

Відбілювач (тільки для білої порцеляни)

Харчова сода

Засіб для миття посуду

Мікрофіброва тканина

Що робити:

Наповніть раковину теплою водою. Додайте небагато відбілювача та залиште на 5 хв. Злийте воду. Зробіть пасту: 3 ст. л соди та 1 ст. л мийного засобу, плюс ¼ склянки води. Нанесіть пасту на серветку та очистьте раковину. Змийте залишки водою. Витріть насухо.

Увага: не використовуйте відбілювач на кольоровій порцеляні — це може пошкодити покриття.

Як доглядати за мідною раковиною

Мідь має унікальний вигляд і природну антимікробну властивість. Але вона чутлива до абразивів — вони можуть пошкодити її захисну патину.

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Що потрібно:

Тепла вода

Засіб для миття посуду

М’яка тканина

Що робити:

Змішайте 1 ч. л мийного засобу з 1 л теплої води. Змочіть мікрофібру, обережно протріть мийку. Очистьте кран. Промийте теплою водою. Витріть насухо, щоб запобігти появі водяних плям.

Додатково: щоб освіжити блиск, натріть мідь лимонним соком, змішаним з дрібкою солі. Але не робіть це часто — абразиви можуть пошкодити патину.

Як очистити злив кухонної мийки

Злив — це місце, де можуть зосереджуватися залишки жиру та бактерії. Щоб уникнути запаху та засмічення, регулярно прочищайте його за допомогою натуральних засобів.

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Що знадобиться:

Харчова сода ½ склянки

Білий оцет ½ склянки

Каструля окропу

Що робити:

Насипте соду у злив. Повільно влийте оцет. Суміш почне шипіти — це нормально. Залиште на 15 хв. Обережно влийте окріп. При потребі повторіть.

Порада: для ароматизації можна додати кілька крапель ефірної олії лимона чи лаванди після прочищення.

Часті запитання

Який засіб найкращий для мийки? Звичайний засіб для миття посуду — універсальний та безпечний вибір. Він не пошкоджує поверхню та ефективно видаляє жир.

Чи справді сода та оцет працюють? Так! Харчова сода м’яко відчищає, а оцет дезінфікує. Разом вони створюють реакцію, яка допомагає розчинити жир та видалити запахи.

Як освіжити запах мийки? Крім соди та оцту, можна кинути у злив подрібнений лід з апельсиновою чи лимонною цедрою — це дезодорує та освіжить повітря.

Неважливо, з якого матеріалу виготовлена ваша кухонна раковина — нержавійка, мідь чи порцеляна — головне, дотримуватися регулярності та правильних методів очищення. Чистота мийки — це не лише про естетику, а й про гігієну, здоров’я родини та комфорт на кухні.

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