Що не можна залишати в машині / © Associated Press

За даними видання Real Simple, навіть найневинніші, на перший погляд, речі, залишені в авто на ніч, можуть створити серйозні незручності. Деякі предмети не варто залишати в машині навіть на кілька годин, тим паче ніч.

Документи на авто. Багато хто звик тримати техпаспорт і страхування у бардачку, але це може бути небезпечно. Якщо авто викрадуть, зловмисники отримають доступ до вашої адреси та персональних даних, а це відкриває шлях до шахрайства чи навіть небажаних «візитів».

Сонцезахисні окуляри. Залишити окуляри в машині здається дрібницею, особливо після довгого дня, проте якщо це брендова чи впізнавана модель, вона може стати «маячком» для злодіїв і спровокувати злам авто.

Їжа . Навіть порожня коробка з-під фастфуду не така безпечна, як здається. Вона швидко створює неприємний запах у салоні, а якщо вікно трохи відкрите, може привабити комах або гризунів.

Пляшки з водою. Залишена в машині вода — поширена звичка, особливо після закупівель, однак перепади температур можуть впливати на пластик, з якого виділяються небажані речовини. У результаті така вода може стати небезпечною для здоров’я.

Електроніка . Ноутбуки, зарядки, навушники — усе це не лише приваблює злодіїв, а й може пошкодитися через температуру. Спека чи холод негативно впливають на батареї та внутрішні компоненти.

Чеки, рахунки та листи. Залишати папери в машині «щоб не забути» — погана ідея. По-перше, це створює хаос, по-друге, містить персональні дані, які можуть використати для крадіжки особистості.

Сонцезахисний крем. У теплу пору року його часто залишають у машині разом із пляжними речами. Але висока температура знижує ефективність засобу, тож він може втратити свої захисні властивості.

Спортивний одяг. Волога форма після тренування — ідеальне середовище для появи неприємного запаху, бактерій та навіть плісняви. Якщо залишити її в машині на ніч, запах може в’їстися не лише в тканину, а й у салон авто.

Автомобіль — зручний простір, але не склад для речей. Те, що здається дрібницею сьогодні, завтра може обернутися зайвими витратами, дискомфортом або навіть ризиком для безпеки.

Памʼятайте просте правило, якщо річ має цінність, фінансову, особисту чи гігієнічну, краще забрати її з собою. Це займе кілька хвилин, але збереже значно більше.