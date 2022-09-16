Відбілювач не допоможе: як відчистити унітаз від вапняного нальоту лише двома інгредієнтами

Миття унітазу — одна з найнелюбніших процедур у процесі прибирання. Але, в той самий час, туалет — це те місце, яке важливо утримувати в чистоті.

Для внутрішнього комфорту та відчуття чистоти дуже важливо, щоб унітаз не просто був чистим, а ще й мав бездоганний вигляд. Можливо, вапняний наліт і не є небезпечним для здоров'я брудом, але вигляд має негарний і псує настрій.

Крім того, далеко не всі засоби можуть одночасно відчистити та продезінфікувати ваш унітаз та надати йому зразкового вигляду.

Експерти поділилися з Еxpress.co.uk своїми головними лайфхаками з очищення унітазу від вапняного нальоту, в яких використовуються лише два інгредієнти.

Чому важливо чистити унітаз від нальоту правильно та регулярно

Плями на унітазі або навколо нього можуть бути викликані трьома основними причинами: розмноженням бактерій, жорсткою водою або надто довгою перервою між чищенням. Видалення плям з унітазу може бути особливо важким, якщо довгий час нехтували прибиранням, з часом накопичуються плями, і видалити їх все важче.

Забарвлення часто може відбуватися у важкодоступних місцях унітазу або через проблеми з жорсткою водою, а це означає, що вони регулярно з'являтимуться знову, навіть якщо туалети регулярно чистяться.

Ось чому важливо знати, як правильно чистити унітаз і робити це регулярно.

Золоте правило очищення унітазу від плям

Кріс Вуттон, директор компанії, що спеціалізується на прибиранні будинку, розповів, що існує "золоте правило" видалення плям на унітазі. За словами Кріса, головне використовувати нелужні засоби.

Більшість плям на унітазах з'являються в місцях із жорсткою водою, тому важливо пам'ятати, що відбілювач не працює, і вам потрібно буде використовувати продукт на основі кислоти, такий як засіб для видалення вапняного нальоту.

Чому після застосування відбілювача плями на унітазі швидко з'являються знову

Відбілювач не позбавляє вапняного нальоту, але знебарвлює його. Тому плями на унітазі знову швидко з'являються, хоч насправді вони ніколи не зникали.

Як позбутися вапняного нальоту назавжди

Щоб переконатися, що вапняний наліт зник назавжди, Кріс рекомендує використовувати білий оцет, щоб зробити власний потужний, але натуральний засіб для чищення.

Порада Кріса — використовувати нелужний розчин, що чистить, для якого він пропонує природний спосіб очищення з використанням оцту.

Рецепт натурального засобу для чищення унітазу

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Засипте содою плями на унітазі і залиште соду на плямах на 15 хвилин, потім залийте все білим оцтом. Це викличе реакцію шипіння, яка активує кислоту і допоможе зруйнувати найстійкіші відкладення вапняного нальоту.

Приблизно через 10 хвилин ретельно вичистіть унітаз губкою.

Після того, як ви це зробите, кілька разів злийте воду, щоб змити все це. Якщо це не допоможе і якісь застарілі сліди все ж таки залишаться, ви можете спробувати лимонний сік, бо кислий розчин може допомогти видалити найстійкіші плями, а також надати приємний запах вашому туалету.

Тим, хто хоче використовувати оцет, щоб позбавитися плям без відтирання, потрібно злити трохи води, а потім додати близько 250 мл білого оцту і залишити на ніч, а вранці змити.

Рецепт порошку для унітазу

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Лінсі Кромбі, експерт із прибирання, телезірка та королева чистоти, поділилася своєю порадою про те, як справлятися з плямами на унітазі. Щоб прибрати непривабливі коричневі плями в туалеті, вона робить порошок для туалету, використовуючи лимонну кислоту і соду.

Пояснюючи, як вона використовує розчин, Лінсі докладно розповіла: "Я беру дві великі ложки соди, одну велику ложку лимонної кислоти, додаючи трохи ефірної олії чайного дерева, оскільки це антибактеріальний засіб. Змішайте їх усі і вилийте прямо в унітаз. Залиште на 20 хвилин, перш ніж злити воду, і плями зникнуть."

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