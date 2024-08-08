Відпустка з собакою: що взяти у дорогу для улюбленця

Поїздка кудись з песиком, це майже те саме, що з дитиною і вашому другу необхідно підготувати його власний багаж.
На сторінці dogschool.od.ua розповіли, що необхідно взяти з собою у дорогу, якщо ви вирішили відправитися у подорож зі своїм чотирилапим другом.
- Обов’язково візьміть ветпаспорт тварини з даними про чинні щеплення й обробку від паразитів. Якщо ви вирушаєте за кордон, почніть готуватися заздалегідь і переконайтеся, що паспорт вашого песика має міжнародний формат, а сам він чипований.
- Якщо ваша подорож буде не на власному авто, то необхідно дізнатися й уточнити всі правила перевезення та проїзду собаки, щоб певні моменти не стали для вас несподіванкою (нашийник, намордник, повідець, переноска, пелюшки та інше).
- Їжа, ви маєте обов’язково про неї попіклуватися. Візьміть із собою необхідний запас корму, щоб по прибуттю на місце ви не бігали у його пошуках, адже в даній місцевості його може просто не бути, а собака відчує стрес від переходу на інший.
- Майте з собою достатню кількість води та візьміть поїлку. Песика краще поїти бутельованою водою, адже хімічний склад води у новому місці може відрізнятися від вашого рідного і щоб потім ваш собака не мав проблем із розладом кишківника, краще не давати йому воду з-під крана.
- Смаколики – це одне з найважливішого! Адже завдяки ним ви зможете заспокоїти та відволікти свого песика.
- У новому місці легше загубитися, тому подумайте декілька разів, перш ніж відпускати собаку з повідця. Навіть якщо ви не збираєтеся цього робити, трапитися може будь-що і важливо щоб ваш собака постійно носив адресник з вашим номером телефону у міжнародному форматі. А ще краще, додати до амуніції GPS-трекер чи AirTag, щоб ви самостійно могли відстежувати переміщення чотирилапого мандрівника.
- Також не забувайте про безпеку у власній машині, попіклуйтеся про пасок безпеки для собак.
- Аптечка, вона необхідна не лише людям, але й тваринкам. У вас мають бути препарати першої допомоги для песика, оскільки якщо щось трапиться, пошук не те, що гарного, а просто ветеринара може зайняти чималий час. Плюс, якщо ви їдете на природу, потурбуйтеся про захист від комах.
Приймаючи рішення про подорож з собакою, вибирайте те, що є найбезпечнішим і найзручнішим для вашого друга. Пам’ятайте, що під час подорожі ваш песик потребуватиме певно ще більше уваги, ніж вдома і ви маєте його нею забезпечити та не забувайте про всі правила вище і ваша подорож стане незабутньою.
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