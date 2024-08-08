Відпустка з собакою: що взяти у дорогу для улюбленця

Поїздка кудись з песиком, це майже те саме, що з дитиною і вашому другу необхідно підготувати його власний багаж.

На сторінці dogschool.od.ua розповіли, що необхідно взяти з собою у дорогу, якщо ви вирішили відправитися у подорож зі своїм чотирилапим другом.

Обов’язково візьміть ветпаспорт тварини з даними про чинні щеплення й обробку від паразитів. Якщо ви вирушаєте за кордон, почніть готуватися заздалегідь і переконайтеся, що паспорт вашого песика має міжнародний формат, а сам він чипований. Якщо ваша подорож буде не на власному авто, то необхідно дізнатися й уточнити всі правила перевезення та проїзду собаки, щоб певні моменти не стали для вас несподіванкою (нашийник, намордник, повідець, переноска, пелюшки та інше). Їжа, ви маєте обов’язково про неї попіклуватися. Візьміть із собою необхідний запас корму, щоб по прибуттю на місце ви не бігали у його пошуках, адже в даній місцевості його може просто не бути, а собака відчує стрес від переходу на інший. Майте з собою достатню кількість води та візьміть поїлку. Песика краще поїти бутельованою водою, адже хімічний склад води у новому місці може відрізнятися від вашого рідного і щоб потім ваш собака не мав проблем із розладом кишківника, краще не давати йому воду з-під крана. Смаколики – це одне з найважливішого! Адже завдяки ним ви зможете заспокоїти та відволікти свого песика. У новому місці легше загубитися, тому подумайте декілька разів, перш ніж відпускати собаку з повідця. Навіть якщо ви не збираєтеся цього робити, трапитися може будь-що і важливо щоб ваш собака постійно носив адресник з вашим номером телефону у міжнародному форматі. А ще краще, додати до амуніції GPS-трекер чи AirTag, щоб ви самостійно могли відстежувати переміщення чотирилапого мандрівника. Також не забувайте про безпеку у власній машині, попіклуйтеся про пасок безпеки для собак. Аптечка, вона необхідна не лише людям, але й тваринкам. У вас мають бути препарати першої допомоги для песика, оскільки якщо щось трапиться, пошук не те, що гарного, а просто ветеринара може зайняти чималий час. Плюс, якщо ви їдете на природу, потурбуйтеся про захист від комах.

Приймаючи рішення про подорож з собакою, вибирайте те, що є найбезпечнішим і найзручнішим для вашого друга. Пам’ятайте, що під час подорожі ваш песик потребуватиме певно ще більше уваги, ніж вдома і ви маєте його нею забезпечити та не забувайте про всі правила вище і ваша подорож стане незабутньою.

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