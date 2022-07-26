Вигнати назавжди: двоетапний план порятунку від мурах у будинку

Мурахи в будинку та квартирі завдають багато клопоту. Позбутися їх буває дуже складно.

Нещодавно Express поділилася досвідом британської експертки з прибирання місіс Гінч, справжнє ім'я якої Софі Гінчліфф. У дівчини понад 4,5 мільйона підписників у соціальних мережах, і нещодавно в одній з її груп ентузіасти прибирання влаштували обговорення питання "як позбутися мурах".

Користувачі написали понад 230 коментарів з описом різних способів позбавлення від мурах, найпопулярнішим з яких був метод, пов'язаний із використанням олії перцевої м'яти.

Колективний розум любителів чистоти дійшов висновку, що найефективнішою стратегією позбавлення від цих набридливих усюдисущих комах буде двоетапний план:

1. Покладіть трохи меду або варення на землю, щоб побачити, де розташована точка входу мурах до будинку, оскільки всі вони вишикуються в лінію від краплі меду до будинку і ходитимуть туди-сюди.

2. Коли ви виявите це місце, побризкайте його олією перцевої м'яти або іншою ефірною олією із сильним запахом. Якщо ви надаєте перевагу готовому порошку від мурах, скористайтеся ним.

Головна перевага цього методу в тому, що він дозволить вам позбавитися від мурах, не засипаючи всю квартиру отруйним порошком або олією з гострим запахом, що особливо важливо, якщо в будинку є діти або тварини.

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