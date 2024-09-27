Виховання цуцика: кінолог розповів як, коли та за що його можна сварити

Кінолог Will Atherton поділився цінними порадами щодо виховання цуценят, акцентуючи, що поняття "покарання" може містити позитивні стратегії. Експерт зауважив, що важливо допомогти цуценяті зрозуміти, чого від нього хочуть, а також чого не потрібно робити, спілкуючись з ним "м’якою" мовою.

Це може бути використання звуків або жестів, які вказують на небажану поведінку. Will зазначив, що багато собак стають тривожними та навіть агресивними, якщо їх ніколи не вчили, чого не можна робити, а потім господарі починають жорстко за щось сварити.

Сварити цуценя слід обережно та м’яко, щоб уникнути негативних наслідків.

Використовуйте голос: замість криків використовуйте спокійний, але рішучий тон, щоб вказати, що поведінка неприйнятна.

замість криків використовуйте спокійний, але рішучий тон, щоб вказати, що поведінка неприйнятна. Будьте конкретними: замість загальних зауважень вказуйте на конкретну поведінку, яку потрібно змінити, наприклад: "Не гризи меблі".

замість загальних зауважень вказуйте на конкретну поведінку, яку потрібно змінити, наприклад: "Не гризи меблі". Використовуйте відволікання: якщо цуценя робить щось погане, відверніть його увагу на іграшку або певну команду.

якщо цуценя робить щось погане, відверніть його увагу на іграшку або певну команду. Не використовуйте фізичні покарання: це може призвести до страху та агресії. Замість цього фокусуйтеся на позитивному підкріпленні.

Кінолог наголосив на важливості чіткого спілкування з собакою, щоб вона відчувала, що ви її розумієте, та почувалася впевнено. Це не лише покращує стосунки між власником та собакою, але й робить їх обох щасливішими.

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