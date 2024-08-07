Топ-4 рецепти добрива з харчової соди для рослин

Харчова сода – це незамінний скарб для вашого городу. Її використання заощадить кошти та вбереже рослини від хімічних пестицидів.

На сторінці Garden Ideas поділилися цікавими рецептами добрив з содою, для здоров’я та квітучості вашого саду. Харчова сода підходить для всіх видів та типів рослин: овочі, фрукти та квіти. Все, що необхідно – це розпилити воду з содою на ваші рослини й цього буде достатньо. Проте, сьогодні маємо для вас рецепти содових добрив для вирощування здорових рослин і краси вашого саду:

Рецепт 1

Ця формула може запобігти появі борошнистої роси, цвілі чи пожовтіння. Змішайте 15 г харчової соди десь на 30 л води та просто обприскуйте цією сумішшю рослини.

Рецепт 2

Цей рецепт допоможе укоріненню рослин. До чашки теплої води додайте по столовій ложці харчової соди та цукру, й кілька крапель оцту. Накрийте суміш кришкою і залиште бродити на 48 годин. Потім полийте цим засобом ваші рослини.

Рецепт 3

Щоб листя рослин було блискучим та зеленим використовуйте 15 г харчової соди, 20 мл пива та трохи води. Цим розчином можна протирати чи обприскувати їх.

Рецепт 4

Він допоможе вам проти капустяних черв’яків і червоних павуків. Використовуйте 56 г харчової соди, 59 мл оцту та 28 г солі на 15 л води. Використовуючи цей засіб ви більше не будете турбуватися про шкідників та хвороби. Ваші овочі будуть здорові, а листя яскраво зелене.

Використовуючи силу природи, ви зможете підтримувати красу та здоров’я свого саду та отримаєте багатий та соковитий врожай без жодного хімічного пестициду.

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