Вимкніть їх негайно: 10 приладів, які споживають багато електрики навіть у режимі очікування

Економія електроенергії – справа благородна, а в наших умовах ще й життєво важлива. І оскільки будь-який досвід у цьому питанні може нам стати в пригоді, пропонуємо вивчити досвід британців, які останнім часом через значне здорожчання електроенергії шукають можливості заощадити.

Залишення приладів у режимі очікування означає, що вони однаково споживатимуть електроенергію, навіть якщо ви ними не користуєтеся. Експерт розповів Еxpress.co.uk, що побутова техніка-вампір навіть у сплячому режимі може поглинати майже чверть вашого енергоспоживання. Простий спосіб скоротити споживання енергії та заощадити гроші — відмовитися від приладів-вампірів та уникнути непотрібного використання електроенергії.

Експерти провели невелике дослідження та склали список, який допоможе людям визначити, які енерговитратні прилади слід відключити та почати економити гроші.

Ігрова консоль

Крім експлуатаційних витрат, залишення ігрової приставки в режимі очікування на цілий рік може коштувати значні гроші.

Сучасні ігрові консолі набагато потужніші, ніж раніше, а це означає, що вони споживають набагато більше енергії, оскільки підключені до Інтернету навіть у режимі очікування.

Настільний комп'ютер

Не слід залишати комп'ютери в режимі очікування. На думку експертів, їх використання вже збільшить рахунки за електроенергію, тому обов'язково відключіть їх, якщо це можливо.

Ноутбук

Ноутбуки хороші тим, що ви можете вимкнути їх від мережі, щойно вони зарядяться, замість того, щоб дозволяти їм споживати енергію весь день. Зверніть увагу, що ноутбуки, як і раніше, споживають електроенергію, навіть якщо вони повністю заряджені та вимкнені, краще повністю відключати їх від мережі, особливо на ніч.

Розумні колонки

За оцінками експертів, розумні стовпчики споживають 3 Вт на годину в режимі очікування. Люди зазвичай використовують розумні колонки всього кілька годин на день, і якщо вони підключені до мережі і перебувають у режимі очікування протягом року, можуть суттєво збільшити рахунок за електрику.

Посудомийна машина

Посудомийні машини споживають за годину таку ж кількість енергії в режимі очікування, як і розумні колонки. Якщо ви виконуєте кілька завантажень на день, можливо, вам не захочеться її повністю вимикати, але вимикати на ніч все ж таки варто.

Пральна машина

Хоча пральна машина в режимі очікування витрачає енергію дуже економно, протягом року сума може накопичитися помітна. На думку експертів, за таку саму суму ви можете використовувати дві світлодіодні лампи потужністю 3 Вт протягом усього року по вісім годин на день. Вибір за вами.

Мікрохвильова піч

Багато хто залишає мікрохвильові печі ввімкненими постійно, навіть якщо використовують їх лише кілька хвилин на день. Подумайте, чи варто так робити, а якщо ви звикли користуватися своєю мікрохвильовою як кухонним годинником, то чи готові ви за це платити.

10 приладів, які споживають багато електрики навіть у режимі очікування / Фото: Credits

ТБ

Річна вартість режиму очікування для телевізора коштує не так вже й дорого, але якщо у вас є телеприставка, вартість зростає. Телевізори є одними з найенергоємніших пристроїв, тому обов'язково вимикайте їх, коли вони не використовуються, щоб скоротити витрати.

Принтер

Принтери зазвичай не часто використовуються в повсякденному житті у звичайних сім'ях, але багато з них залишаються в режимі очікування весь час. Обов'язково повністю вимикайте їх, коли вони не використовуються, щоб заощадити на рахунках за електроенергію.

Сушарка

Сушильні машини є одним із найенергоємніших приладів. Як і у випадку з пральними машинами, залишення сушарок у режимі очікування додасть до ваших річних рахунків певну суму, яку можна заощадити.

Таким чином ми нарахували 10 приладів, які можна вимкнути просто зараз без шкоди для життєвого комфорту. І якою б незначною була сума за їх залишення в режимі очікування, помножена на десять, вона стає досить помітною.